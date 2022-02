iPhone 14 Pro previsti con 8 GB di memoria RAM

Non che sia mai stato un problema, anzi, ma da sempre gli iPhone hanno meno memoria RAM rispetto ai modelli top Android: con la prossima generazione iPhone 14 in arrivo a settembre i modelli Pro potrebbero mettere a disposizione 8 GB di memoria RAM, eguagliando così la dotazione dei Galaxy S22 appena introdotti da Samsung.

Non è la prima volta che emerge una indicazione in tal senso: già nel mese di dicembre dello scorso anno una società di analisi ha anticipato gli iPhone 14 Pro con fotocamera da 48 megapixel e 8 GB di memoria RAM. A sostenerlo ora è il leaker che si firma yeux1122 secondo il quale Apple avrebbe già confermato gli ordinativi per questa componente ai propri fornitori.

Di più: il leaker prosegue indicando che la tabella di marcia di Apple sta procedendo più rapidamente e con una gestione più rigorosa dei piani di fornitura per tutte le componenti a causa dei problemi dovuti alla pandemia.

Non vengono offerte indicazioni sulla dotazione di memoria RAM dei modelli iPhone 14 non Pro, ma è lecito aspettarsi una dotazione inferiore. Pe i modelli Pro si tratterebbe di un altro balzo, visto che sia iPhone 12 Pro e iPhone 13 Pro dispongono di 6GB di memoria RAM. Trattandosi di una indicazione proveniente da un leaker con un ristretto numero di previsioni confermate occorre accoglierla con cautela, almeno fino a quando emergeranno altri indizi in questo senso.

Per gli iPhone 14 Pro è atteso anche l’abbandono del notch per passare a una soluzione con due fori per ospitare la fotocamera e tutte le componenti che fanno funzionare Face ID. Ricordiamo che per quest’anno è previsto da tempo l’abbandono del modello mini, con una generazione iPhone 14 2022 composta da iPhone 14 da 6,1″, iPhone 14 Max da 6,7″ e i due modelli Pro con diagonali identiche a quelle precedenti.

Tutto quello che sappiamo finora sulla prossima gamma iPhone 14 è in questo approfondimento di macitynet.