iPhone 15 Ultra potrebbe sostituire Pro Max l’anno prossimo

Apple si sta preparando a sostituire il suo iPhone “Pro Max” con un nuovo modello di iPhone 15 Ultra l’anno prossimo. Questa la previsione dell’affidabile giornalista di Bloomberg Mark Gurman.

Scrivendo nella sua ultima newsletter Power On, Gurman ha riferito che per iPhone 15, Apple sta pianificando un design rinnovato insieme all’ingresso della porta USB-C e un potenziale cambio di nome. Apple potrebbe sostituire il suo marchio “Pro Max”, che ha iniziato a utilizzare con l’iPhone 11, con “Ultra”, che più di recente è stato utilizzato per la nuova variante di Apple Watch.

Sulla base dell’attuale modello, inoltre, è possibile aspettarsi un design rinnovato, in coincidenza con il passaggio alla USB-C. In questo senso, il cambio di nome servirebbe anche a delineare un cambiamento ancor più radicale trai un modello e l’altro,.

Il passaggio all’utilizzo del marchio “Ultra” per l’iPhone di fascia più alta seguirebbe quanto di recente con Apple Watch. In particolare, l’Apple Watch più robusto ed estremo di sempre è stato denominato Apple Watch Ultra, mentre il chip in silicio Apple più potente fino ad oggi è, per l’appunto, l’M1 Ultra.

I dettagli specifici per iPhone 15 sono ancora piuttosto scarsi dato che siamo ancora distanti un anno dalla presentazione dal rilascio, ma ci si aspetta che Apple passi ad un connettore USB-C, abbandonando così l’attuale Lightning. Inoltre, le voci suggeriscono che i ritagli a forma di foro e pillola, introdotti con l’iPhone 14 Pro, arriveranno su tutti i modelli della linea iPhone 15, anche quelli standard.