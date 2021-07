iPhone 14 Pro avrà lo chassis con lega di titanio?

La nuova linea di iPhone 13 non è stata ancora presentata e già circolano voci sugli iPhone 14. Secondo indiscrezioni inviate agli investitori da JP Morgan Chase, la futura lineup di iPhone 14 dovrebbe vantare, per i modelli Pro, uno chassis in lega di titanio.

Secondo l’indiscrezione, l’uso del titanio dovrebbe essere una delle novità più importanti per quanto riguarda il case del dispositivo che dovremmo vedere nel 2022, e Foxconn sarà il produttore esclusivo scelto per l’alloggiamento in titanio dei modelli top di gamma.

Ammettendo che l’indiscrezione sia esatta, è la prima volta che Apple sceglie questo materiale per l’iPhone. Tra i dispostivi recenti disponibili con questo materiale c’è l’Apple Watch Edition, disponibile in titanio con finitura naturale e nero siderale, e anche l’Apple Watch Series 5, disponibile in una vasta ampia gamma di materiali, inclusi l’alluminio, l’acciaio inossidabile, la ceramica e, per l’appunto, il titanio.

Macrumors fa notare che anche l‘Apple Card è in titanio ma gli “astucci” degli ultimi iPhone sono realizzati in alluminio e acciaio inossidabile.

Rispetto all’acciaio chirurgico inossidabile, il titanio vanta una durezza relativamente elevata, in grado di rendere il dispositivo finale più resistente ai graffi; la sua rigidità lo rende abbastanza resistente e in grado di supportare maggiori flessioni. È forte come l’acciaio ma è il 45% più leggero e il doppio più resistente dell’alluminio; rispetto ad altre leghe è inoltre più resistente alla corrosione.

Non mancano le controindicazioni: la viscosità delle impronte digitali è più facilmente visibile sul semplice titanio e relative superfici, lasciando tipicamente segni poco gradevoli alla vista sui dispositivi consumer. La durezza del titanio, inoltre, rende difficile le incisioni, opzione offerta da Apple su alcuni dispositivi. Apple avrebbe ad ogni modo trovato modi per risolvere questi problemi. In recenti brevetti si fa riferimento all’uso di un sottile strato di ossido sulle superfici metalliche, elemento in grado di ridurre notevolmente la palese visione di impronte digitali sui dispositivi. Apple ha anche predisposto processi di sabbiatura, incisione e procedimenti chimici con i quali è possibile conferire alle custodie in titanio una finitura superficiale ad alta lucentezza e un aspetto più attraente.

Secondo JP Morgan Chase l’iPhone che sarà presentato il prossimo anno integrerà novità molto più importanti rispetto a quanto avverrà quest’anno con iPhone 13. Il 2022 è l’anno con il quale Apple prevede un nuovo “superciclo” di aggiornamenti, con gli utenti che cambieranno più dispostivi rispetto a quanto previsto per l’anno prima.

Altre indiscrezioni del report riferiscono che Apple non prevede il rilascio di un iPhone 14 mini, con questa tipologia di prodotto che non verrà più realizzata dopo iPhone 13. L’analista Ming-Chi Kuo ha in precedenza riferito che Apple offrirà due iPhone da 6,1″ e due da 6,7″, e quindi sia l’iPhone base normale e sia l’iPhone Pro base, avranno display con le stesse dimensioni. Ne report si riferisce ancora del ritorno del Touch ID, se non questo anno per il prossimo, implementato come pulsate laterale o integrato direttamente nel display. Altre indiscrezioni da tempo suggeriscono di Apple al lavoro per eliminare il notch, sfruttando un sensore da integrare in un piccolo foro sotto lo schermo, alla stregua di quanto già fatto da alcuni produttori di dispositivi Android.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet.