Tutto su iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Dopo esserci concentrati su iPhone 15 Pro, con tutto quello che sappiamo fino ad oggi sui prossimi smartphone premium della Mela, oggi passiamo in rassegna, in un solo articolo, tutte le notizie sulla serie standard di iPhone 15.

Quanti iPhone 15

Anzitutto, la serie iPhone 15 dovrebbe comparso di quattro, o al massimo cinque terminali. Sembra, infatti, che Apple possa avere in serbo per questo 2023 un iPhone 15 Ultra. Non è chiaro al momento se questo terminale andrà a sostituire iPhone 14 Pro Max, o se lo andrà ad affiancare. Al di là di questa importante variabile, i dispositivi della serie standard dovrebbero essere due: il primo con dimensioni dello schermo da 6,1 pollici, e il secondo con diagonale da 6,7 pollici. Prenderebbero il nome, rispettivamente, di iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

iPhone 15 mini

No, purtroppo non ci sarà, sebbene un recente sondaggio abbia dimostrato come gli utenti ben lo accoglierebbero. Peraltro, il modello Plus non sembra aver suscitato così interesse nel pubblico, tanto che Apple potrebbe essere costretta a rivedere i suoi piani di produzione.

Estetica e design

Sul fattore estetica non ci si aspetta alcuna particolare modifica, se non nella parte alta del display. Al momento, tutte le voci suggeriscono che la serie iPhone 15 Pro sarà simile agli attuali modelli di iPhone 14 Pro, ma saranno proprio i modelli standard ad evolversi, perché iPhone 15 e iPhone 15 Plus dovrebbero guadagnare la nuova Dynamic Island.

Questo si tradurrebbe in un aggiornamento davvero importante per la serie standard, che passerebbe dal classico Face ID con tacca frontale, ad un sistema con fori ritagliati sul display, stile punch hole. Non solo l’ingombro del ritaglio camera frontale si ridurrebbe, ma acquisirebbe quelle funzionalità che al momento campeggiano soltanto su iPhone 14 Pro e Pro Max.

Sempre a livello di estetica, anche se potrebbe trattarsi di una modifica visivamente di poco conto, iPhone 15 potrebbe ottenere un connettore USB-C al posto della porta Lightning, praticamente bandita dalla comunità europea.

Alcune voci passate hanno prospettato la possibilità che iPhone 15 Pro possa avere uno chassis in titanio, con bordi posteriori più curvi al posto dell’attuale design squadrato. Per la serie standard, sicuramente, i materiale saranno meno pregiati, ricalcando gli attuali. Il design, però, potrebbe riflettere le modifiche sui modelli Pro, semmai ci saranno.

Display

Tuttavia, il fatto che la Dynamic Island arrivi su iPhone 15 e 15 Plus non significa che altrettanto farà il display a 120Hz LTPO. Quindi, i modelli standard sono ancora attesi con un display con refresh a 60 Hz. Altra conseguenza, dunque, è che probabilmente iPhone 15 e 15 Plus non supporteranno lo schermo sempre acceso degli attuali iPhone 14 Pro, poiché questa funzione necessità di uno schermo in grado di passare da un velocità di aggiornamento di 120Hz ad una di 1Hz.

Se volete approfondire su quello che la Dynamic Island permette di fare il link da seguire è direttamente questo.

Processore e RAM

Con iPhone 14 Apple ha intrapreso una strada piuttosto chiara: impiegare i processori di ultima generazione solo sugli iPhone Pro. Se questa scelta dovesse confermarsi anche per il 2023, si tradurrebbe nella presenza dei processori A16 Bionic su iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ossia lo stesso chip ad oggi in forza su iPhone 14 Pro. Questo vorrebbe anche dire che solo iPhone 15 Pro beneficerebbe del processore A17 Bionic.

Quanto alla RAM, invece, le previsioni indicano che iPhone 15 standard avranno 6 GB di RAM, contro gli 8 GB presenti sui modelli Pro.

Fotocamera

Negli ultimi anni Apple ha sempre migliorato la fotocamera degli ultimi smartphone, anche se ultimamente sembra essersi concentrata maggiormente sui sensori dei modelli Pro. Per questo motivo, comunque, i rumor sono spesso incentrati alla camera dei modelli Pro.

Quello che sperano in molti è la presenza di camere posteriori a filo con la scocca del dispositivo, anche se questa possibilità è al momento pura utopia.

È probabile che Apple migliori la fotocamera con un sensore migliore e aggiorni la qualità dell’immagine. Secondo un rapporto di Nikkei Asia, la Mela probabilmente utilizzerà l’ultimo sensore di immagine CMOS di Sony, in grado di catturare più luce e ridurre le possibilità di sovraesporre o sottoesporre immagini, come nel caso in cui il soggetto sia retroilluminato. Sony prevede di spedire i suoi sensori di immagine ad Apple e ad altri produttori di smartphone nel 2023.

Secondo il rapporto di TrendForce, l’iPhone 15 potrebbe sfoggiare un ottavo elemento ottico extra (8P) per l’obiettivo principale, il che aiuterebbe a migliorare i dettagli dell’immagine, anche se l’analista di TF International Securities Ming-chi Kuo dubita che ciò avvenga. In ogni caso, si tratta sempre di rumor indirizzati ai modelli Pro.

Alcuni rapporti hanno sottolineato il fatto che Apple abbia aggiunto l’autofocus alle fotocamere selfie della serie iPhone 14. Sulla base di ciò si potrebbe pensare ad una camera selfie di iPhone 15 simile, se non identica, a quella dell’attuale generazione. Al momento tutto tace su questo fronte.

Modem iPhone 15

Da tempo si prevede che negli iPhone 15 del 2023 Apple impiegherà il modello successivo, Snapdragon X70 dotato di funzioni di intelligenza artificiale a bordo per massimizzare velocità medie, copertura, qualità del segnale e latenza, tutto questo apportando miglioramenti e riduzioni dei consumi di energia pari al 60%.

La maggior parte dei chip modem Qualcomm Snapdragon destinati agli iPhone 15 saranno costruiti negli stabilimenti di TSMC con tecnologia a 5 nanometri e anche 4 nanometri, secondo quanto riporta DigiTimes. Gli stessi stabilimenti TSMC che producono i chip serie A e serie M di Apple. Per quanto concerne invece il primo chip modem Apple, per il momento purtroppo non emergono indicazioni sulla possibile data di arrivo.

Prezzi e data di rilascio

iPhone 14 parte da 1029 euro per il modello da 6,1 pollici e da 1179 per il modello Plus. Secondo le ultime voci apparse su Weibo, la linea iPhone 15 Pro dovrebbe essere più costosa: se questo dovesse avverarsi, anche la linea standard potrebbe subire qualche rincaro.

La data di rilascio non è stata ancora annunciata, ma non dovrebbero esserci particolari sorprese, con una presentazione sempre prevista per il settembre 2023. Peraltro, le ultime voci suggeriscono che iPhone 15 è entrato nelle fasi di test interni ciò adesso, un mese prima di quanto non abbia fatto Phone 14.