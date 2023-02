iPhone 15 Pro mostra curve e blocco fotocamere titanico nei render

La stagione della caccia al nuovo iPhone è sempre aperta e, grazie ai primi render pubblicati in rete, possiamo ammirare i bordi più curvati sia dello chassis in metallo che delle parti in vetro: fin da questi primissimi rendering iPhone 15 Pro sfoggia un design molto elegante, in cui spicca un blocco fotocamere ancora più grande e anche più sporgente.

Gli schemi tecnici provengono da Apple e sono inviati ai costruttori di cover e accessori, per lo più in Cina, da cui spesso trapelano: in questo articolo riportiamo da 9to5Mac alcuni dei render di iPhone 15 Pro creati dal designer Ian Zelbo.

Non si tratterà di un cambio totale di design, ma occorre rilevare che i ritocchi e i miglioramenti apportati da Apple, sottili e mirati, rendono il look ancora più curato e filante. A questo contribuisce senz’altro anche la riduzione delle dimensioni delle cornici intorno al display. Le rotondità dei bordi, con l’unione delle parti curvate di metallo e vetro, così come gli angoli arrotondati del display ricordano molto da vicino il design che Apple ha già impiegato in MacBook Pro 14 e 16 pollici (versione 2021 e 2023) e anche in MacBook Air M2.

Grazie alla riduzione delle cornici dello schermo, le dimensioni complessive del terminale risulteranno di qualche millimetro inferiori rispetto a iPhone 14 Pro (qui la recensione). Naturalmente anche nei file di progettazione CAD da cui si parte per creare i rendering è visibile la porta USB-C in sostituzione di quella Lightning, ma di questa è già apparsa perino la prima fotografia in rete.

Sul retro la disposizione di fotocamere, sensore LiDAR e flash rimane identica, ma ancora una volta il blocco fotocamere diventa più grande e anche più spesso. Questo per ospitare lenti più grandi e più spesse, indizi che confermano miglioramenti di Apple per lenti, sensori o per entrambi. Ricordiamo che solo il modello iPhone 15 Pro Max è previsto con obiettivo zoom potenziato con lenti periscopiche.

Il gigantismo del blocco fotocamere risulta evidente in una immagine di Zelbo che confronta iPhone 11 Pro, iPhone 14 Pro al render di iPhone 15 Pro

Sul lato destro e sinistro i dettagli dei primi rendering non permettono di confermare al 100% la presenza di pulsanti allo stato solido, attesi per la prima volta negli iPhone 15 Pro in sostituzione di quelli tradizionali meccanici impiegati finora.

Tutto quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 15 Pro in arrivo a settembre è riassunto in questo articolo di macitynet