iPhone 15 Pro avrà tasto azione e pulsanti con sensibilità regolabile

Apple ha già implementato il tasto azione per la prima volta in Apple Watch Ultra e molto probabilmente farà lo stesso anche nei prossimi iPhone 15 Pro: sono attesi a settembre per la prima volta anche senza interruttori fisici sostituiti da pulsanti allo stato solido con sensibilità regolabile in base agli scenari d’uso.

Tutte queste anticipazioni, inclusi gli ulteriori dettagli sul primo tasto azione degli iPhone 15 Pro e i pulsanti con sensibilità regolabile, provengono dalla stessa fonte che l’anno scorso ha anticipato correttamente l’arrivo e il funzionamento di Dynamic Island. Per questa ragione, come sostiene MacRumors, si tratta di anticipazioni ritenute attendibili.

L’arrivo del tasto azione era già stato indicato negli scorsi giorni con il riferimento a un nuovo chip a consumo energetico ultra basso, per rendere operativi i nuovi pulsanti allo stato solido anche quando lo smartphone è spento o con batteria scarica. Come è possibile fare in Apple Watch Ultra, l’utente potrà associare al tasto azione anche funzioni diverse da quelle abbinate da Apple.

Sostituendo la leva per silenziare il telefono, il tasto azione potrà fare lo stesso, ma l’utente potrà riconfigurarlo a piacere per attivare non disturbare, torcia, modalità risparmio energetico, blocco rotazione schermo, mostra schermata Home o schermata blocco, apri Centro notifiche e moltissimi altri ancora.

Per quanto riguarda invece gli altri pulsanti a stato solido per regolare il volume, sembra si tratterà di un bilanciere unico in grado di rilevare la pressione per singolo tocco, tocco mantenendo premuto e scorrimento, in quest’ultimo caso l’utente può scorrere anziché premere per alzare e abbassare il volume.

Alle richieste di ulteriori precisazioni sul funzionamento, il leaker ha precisato che sarà possibile regolare la sensibilità per azionare i tasti a stato solido anche quando si indossano i guanti, oppure quando lo smartphone è coperto da una custodia.

Un pizzico di cautela è sempre indispensabile: anche se fonte e dettagli non si sbagliano, Apple potrebbe comunque decidere di posticipare la novità. Se invece tutto sarà confermato lo vedremo a settembre ma solo in iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, sempre che non arrivi o si chiami Ultra. Per gli altri due modelli base rimangono infatti i tasti fisici tradizionali.

Gli iPhone 15 sono previsti esclusivamente con eSIM anche in Italia ed Europa, privi di alloggiamento e vassoio per le schedine fisiche SIM. Trovate il riassunto di tutto quello che sappiamo finora sui futuri iPhone 15 Pro a questo indirizzo.