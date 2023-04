iPad Ultra o Studio da 14 pollici previsto nel 2024

Apple sta sviluppando una versione di iPadOS 17 progettata specificamente per tablet più grandi rispetto a quelli visti finora, modelli che potrebbero prendere il nome di Ultra o Studio, tra questi anche un iPad da 14 pollici che potrebbe arrivare già nel 2024.

Secondo il leaker che si firma @analyst941, una versione speciale del prossimo sistema operativo iPadOS 17 supporterà funzionalità avanzate destinate a una gamma di iPad più grandi che sono attualmente in fase di sviluppo, a partire da un iPad da 14,1 pollici indicato in arrivo con processore chip M3 Pro che dovrebbe essere rilasciato il prossimo anno.

Il leaker sostiene che il modello di iPad da 14,1 pollici sarà in grado di gestire fino a due display 6K a 60Hz tramite Thunderbolt 4, con iPadOS 17 che includerà il supporto per tale funzione. Come nota @analyst941, ciò potrebbe essere ottenuto mediante il collegamento in serie di display, ma potrebbe anche indicare che iPad più grande presenti più porte Thunderbolt, invece di una sola.

Un iPad da 14,1 pollici sarebbe il più grande iPad mai realizzato, superando la dimensione attuale dell’iPad Pro da 12,9 pollici. Il leaker suggerisce che Apple potrebbe adottare un nuovo nome per i dispositivi più grandi in arrivo, così da differenziarli dagli attuali. Potrebbero chiamarsi, ad esempio “iPad Ultra” o “iPad Studio”, anche se questa specifica affermazione sembra basata su speculazioni, piuttosto che su prove concrete.

Si crede che Apple stia lavorando su iPad con schermi ancora più grandi sin dal 2021. Bloomberg ha discusso più volte dell’interesse di Apple per iPad più grandi, mentre l’affidabile analista di display Ross Young ha riferito che un iPad Pro da 14,1 pollici con display mini-LED era destinato ad essere lanciato nel primo trimestre del 2023.

Tuttavia, nel dicembre 2022, Young ha rivisto la sua previsione precedente, suggerendo che il dispositivo sia stato completamente cancellato o notevolmente ritardato. Separatamente, nell’ottobre 2022, Wayne Ma di The Information aveva riferito che Apple stava sviluppando un iPad da 16 pollici da rilasciare per il quarto trimestre del 2023.

Ad ogni modo, sappiamo già che iPadOS 17 potrebbe portare sul grande schermo alcune delle caratteristiche più interessanti di iOS 17: tra queste la schermata di blocco personalizzabile.

Numerose novità Apple, inclusi i nuovi sistemi operativi, sono attese a giugno in occasione della conferenza WWDC23: qui tutto quello che Apple potrebbe presentare.