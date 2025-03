iPhone 17, in video il confronto tra modelli non funzionanti

Pubblicità

Sono passati sei mesi dal lancio della linea di iPhone 16 (Pro e standard) e ci si avvicina a grandi passi verso il rilascio della prossima serie di iPhone 17: un video mostra i modelli non funzionanti, in gergo indicati come mockup, di iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air e iPhone 17 confermando quanto emerso fnora.

Lo YouTuber iDeviceHelp ha pubblicato un video in cui vengono mostrati dei mockup dei prossimi modelli di iPhone 17, basati su quelli che dovrebbero essere “documenti interni”. Il video è stato realizzato in collaborazione con il leaker Majin Bu – che il mese scorso aveva pubblicato rendering simili, ampiamente confermati da altre fonti legate alla catena di fornitura cinese di Apple.

Se nel lato frontale l’estetica generale non dovrebbe presentare grandi cambiamenti, il reparto camera, invece, potrebbe differire notevolmente dall’attuale linea di iPhone.

Secondo i rendering, Apple prevederebbe un rinnovamento nel design della fotocamera per i modelli iPhone 17 Pro, abbandonando il classico “bump” quadrato per adottare una barra in alluminio che si estende per tutta la larghezza del dispositivo. Sì, simile all’attuale serie di Pixel 9 di google.

Questo nuovo approccio dovrebbe estendersi anche al modello iPhone 17 Air, che è destinato a sostituire la variante Plus all’interno della gamma Apple. Dai mockup, inoltre, emerge che i pulsanti sono posizionati esattamente come nei modelli iPhone 16, e il video mostra diversi confronti in mano tra l’iPhone 17 Air e gli altri modelli della gamma.

La maggior parte delle voci suggerisce che l’iPhone 17 Air disporrà di un display da 6,6 pollici, posizionandosi quindi tra l’iPhone 17 standard e l’iPhone 17 Pro Max, anche se ultimamente si sono ipotizzate misure identiche ad iPhone 16 Pro Max.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo ipotizza che il punto più sottile dell’iPhone 17 Air misurerà 5,5 mm, il che probabilmente implica un telaio di tale spessore, con un’area posteriore invece più spessa destinata alle fotocamere.

Diversamente dagli altri modelli della gamma, l’iPhone 17 base dovrebbe mantenere il design attuale della fotocamera, come visto nella serie iPhone 16, contribuendo così a differenziare ulteriormente le offerte premium da quelle standard di Apple.

Ancora, come altre indiscrezioni, si ipotizza iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max possano essere dotati di telai in alluminio, anche se il leaker Pu prevede che il modello iPhone 17 Air sarà realizzato in titanio, materiale introdotto da apple nella linea Pro a partire dal 2023.

Ancora, tra le altre anticipazioni si parla di una funzione di ricarica inversa wireless per gli iPhone 17 Pro, per poter ricaricare dispositivi esterni, entro un aspetto interessante sollevato da iDeviceHelp riguarda la possibilità che, a causa dell’estrema sottigliezza del dispositivo, l’iPhone 17 Air non riesca a ospitare i magneti MagSafe.

Per novità e confronto tra l’attuale iPhone 15 Pro e il prossimo iPhone 16 Pro rimandiamo a questo articolo, invece per le differenze tra iPhone 16 Pro e modelli standard si parte da questa pagina di macitynet.