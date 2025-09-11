iPhone 17, lo schermo OLED si adatta alla vista dei più sensibili

Negli iPhone 17 Pro (non è al momento chiaro se anche nei modelli non Pro) è presente una nuova impostazione nelle Accessibilità che consente di disattivare la “Pulse Width Modulation” (PWM, in italiano “Modulazione di larghezza d’impulso”), un trucco usato per ingannare l’occhio umano e regolare la luminosità degli schermi OLED.

È possibile richiamare l’impostazione andando in Accessibilità > Schermo e dimensioni testo e da qui disattivare o no la PWM. Apple spiega che questa modalità “disattiva la modulazione della larghezza di impulso per fornire un metodo alternativo di regolazione della luminosità del display OLED, in grado di garantire una resa più uniforme ai bassi livelli di luminosità” avvertendo che “la disattivazione del PWM può influenzare le prestazioni del display in condizioni di scarsa luminosità”.

Come accennato, il sistema in questione regola la luminosità dei pannelli OLED modulando la durata dell’accensione dei singoli pixel, accesi o spenti a frequenze molto elevate, in modo che l’utente percepisca un livello di luce variabile.

Alcune persone sono sensibili a questi cambiamenti, soprattutto con la luminosità ridotta e soprattutto nell’uso prolungato del telefono (ma succede anche con TV e altri dispositivi che usano schermi OLED) potrebbero avvertire sfarfallii che comportano fastidi, avvertire affaticamenti della vista, avere nausee e mal di testa.

Tutte le funzioni per migliorare l’esperienza di visione

La possibilità di disattivare il PWM è quindi interessante per chi ha questo tipo di problemi e si aggiunge ad altre funzionalità simili presenti in Accessibilità. Una diversa funzione, ad esempio, consente da tempo di ridurre il movimento sullo schermo, rallenta il movimento degli elementi dell’interfaccia utente oppure attenua lo schermo quando i contenuti multimediali che stiamo visualizzando mostrano luci stroboscopiche o lampeggianti. Non mancano poi funzioni per permettere a chi ha problemi di nausea di usare più comodamente l’iPhone in auto e regolare i colori applicando filtri per facilitare la visualizzazione degli elementi sullo schermo

