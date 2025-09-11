L’utility Assistente Riparazione arriva su Mac per calibrare componenti e sostituire parti

“Repair Assistant” (in italiano Assistente di riparazione) è una utility arrivata nel 2024 con iOS 18 e iPadOS 18 ed è fondamentale per completare alcune riparazioni: dopo che una parte è stata sostituita in un iPhone o iPad, l’utility in questione installa i dati relativi alla calibrazione per completare la riparazione.

Con iPhone 15 e modelli successivi, iPad Pro (M4), iPad Air (M2 e M3), iPad mini (A17 Pro) e iPad (A16), chi ha esperienza con le complessità della riparazione di dispositivi elettronici, può riutilizzare delle parti da un dispositivo appartenente allo stesso modello. Se si sostituisce una parte su un dispositivo supportato con una parte di un altro dispositivo dello stesso modello, è possibile usare Assistente di riparazione per assicurarsi che la parte sostituita funzioni come previsto e sia calibrata correttamente.

Il tool Assistente Riparazione ora è presente anche in macOS Tahoe: riferimenti a questo strumento sono stati individuati nella Release Candidate di macOS Tahoe distribuita agli sviluppatori il 9 settembre.

Cosa permette di fare Assistente Ripazione su Mac

Assistente di riparazione su macOS offrirà funzionalità simili alla versione per iOS/iPadOS, permettendo di completare il processo di calibrazione dopo avere sostituito alcune parti, ma anche di capire se il componente sostituito funziona come previsto.

Repair Assistant su Mac è utile, ad esempio, per la calibrazione dei sensori del coperchio sui nuovi MacBook Pro e MacBook Air; i precedenti modelli basati su Intel sfruttavano l’effetto Hal (tenendo conto della differenza di potenziale) per rilevare la posizione del coperchio e capire se quest’ultimo è aperto o chiuso; i nuovi modelli usano sensori dedicati per misurare l’orientamento del campo magnetico e ottenere letture precise tra 0 gradi (coperchio chiuso) e 180 gradi (coperchio aperto).

Il sensore è più preciso ma è anche più complicato da sostituire ed è qui che entra in gioco uno strumento come Repair Assistant, in precedenza disponibile solo per i riparatori che hanno accesso ad account Apple Global Service Exchange (GSX), in altre parole tecnici che lavorano presso Centri Assistenza Autorizzati Apple.

Per accedere all’utility Repair Assistant da macOS 26 bisogna aprire Impostazioni di SIstema e da qui Generali: se è stato cambiato qualche componente, si vedrà l’opzione “Parti e cronologia dell’assistenza” e da qui fare click su “Riavvia e termina riparazione” per iniziare a utilizzare Assistente di riparazione.

Dove si trovano i manuali per la riparazione dei Mac?

Ai più esperti, Apple offre manuali tradotti in italiano, con le spiegazioni passo dopo passo ed estremamente dettagliate su come procedere allo smontaggio. Scaricare il manuale del riparatore prima di procedere da soli alla riparazione, è un’ottima idea per rendersi conto se effettivamente quanto richiesto è fattibile da noi… oppure rinunciare e affidarsi a professionisti del settore.

Quando arriva macOS Tahoe?

Le major release dei sistemi operativi Apple per iPhone, iPad, Mac, ecc. arrivano il 15 settembre. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi sistemi operativi Apple lo trovate negli approfondimenti dedicati di macitynet per iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 e tvOS 26.