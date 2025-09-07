iPhone 17 Pro avrà mezzo dorso in vetro, ecco perché

Mancano solo pochi giorni all’evento Apple e una delle domande ricorrenti sugli iPhone 17 Pro sembra finalmente avere una risposta definitiva e certa: come sarà fatto il dorso del nuovo modello?

Nel suo ultimo report, Mark Gurman di Bloomberg parla proprio di questo dettaglio e anche se in maniera molto sintetica spiega la ragione per cui il frame di metallo (che sarà alluminio e non titanio) sarà accompagnato dal vetro.

Vetro e alluminio insieme

Da tempo circolavano indiscrezioni su un design che avrebbe combinato alluminio e vetro, ma fino ad ora non era chiaro come Apple intendesse armonizzare i materiali. Da Gurman ora sappi “una nuova sezione sul retro, nella parte inferiore dei due terzi del telefono, che fungerà da area per la ricarica wireless”.

I pratica Gurman conferma che la parte segmentata in vetro non ha una semplice funzione estetica, ma tecnica: consentire la compatibilità con MagSafe e con lo standard Qi, impossibili da implementare su un pannello interamente in metallo.

Un ritorno all’alluminio

Un altro elemento interessante riguarda la scelta dei materiali per la struttura. Dopo anni di acciaio inossidabile (da iPhone X a iPhone 14 Pro) e il recente passaggio al titanio su iPhone 15 Pro e iPhone 16 Pro, Apple sembra pronta a reintrodurre l’alluminio sui modelli Pro.

Gurman ipotizza che la decisione sia legata al peso e alla gestione del calore, due aspetti cruciali per un dispositivo sempre più potente e sottile.

Colori e finiture ancora in dubbio

Resta però aperto l’interrogativo sull’estetica: Apple sceglierà una finitura uniforme, con alluminio e vetro dello stesso colore, oppure opterà per un contrasto a due toni, evidenziando l’area dedicata alla ricarica?

Un dettaglio che, se confermato, potrebbe caratterizzare in maniera forte l’identità visiva degli iPhone 17 Pro e che Apple già sperimenta con gli iPhone 16 dove la “pillola” della fotocamera ha lo stesso colore del dorso ma di una differente tinta (foto qui sotto).

Verso l’evento di presentazione

L’attesa, quindi, si concentra non solo sulle prestazioni ma anche su come Apple presenterà questo nuovo equilibrio tra design e funzionalità. Il keynote è ormai dietro l’angolo e sarà l’occasione per capire se il ritorno all’alluminio e la nuova area posteriore rappresentano una semplice scelta tecnica o l’inizio di un nuovo linguaggio estetico per l’iPhone.