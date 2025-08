Gli iPhone 17 arrivano entro un mese, ecco l’essenziale che vi serve sapere

L’appuntamento di settembre con i nuovi iPhone è sempre una momento molto atteso, ma il 2025 promette di esserlo un pochino di più rispetto agli anni passati. Dopo vari tentativi poco riusciti di affiancare all’iPhone “standard” un secondo modello base più grande (prima con i mini, poi con i Plus), Apple cambia rotta: la linea iPhone Plus viene ufficialmente abbandonata e al suo posto arriverà una nuova categoria ultrasottile: iPhone 17 Air.

Ma non sarà solo l’Air a catalizzare l’attenzione. Anche l’altro grande protagonista iPhone 17 Pro, è atteso con quello che potrebbe essere il più importante redesign dai tempi di iPhone 12. Il nuovo modulo fotografico che attraversa l’intera larghezza del retro, il ritorno all’alluminio, il MagSafe innovato e una palette colori inedita segnano una nuova fase per i modelli di fascia alta.

Al loro fianco, iPhone 17 punterà invece su una crescita progressiva: piccoli ma significativi miglioramenti su display, fotocamera e autonomia che ne fanno, come sempre, il vero baricentro della gamma.

Al centro di questa generazione c’è anche il debutto del chip A19, destinato ad alimentare tutta la linea, con la variante A19 Pro per i modelli più costosi. Costruito con processo a 3 nanometri di terza generazione, il nuovo chip promette prestazioni più efficienti, pieno supporto alle funzioni di Apple Intelligence e una migliore gestione dei consumi.

A completare il quadro, l’arrivo di iOS 26: un sistema operativo rinnovato, che dovrebbe esaltare molte delle caratteristiche hardware della nuova gamma. Dalla fotografia alla gestione della batteria, fino ai suggerimenti predittivi e alle funzionalità AI in locale, tutto ruota attorno alla promessa di un’esperienza più intelligente e personale e anche qui, come per iPhone 17 Air, ritagliata intorno alla estetica e all’interfaccia Liquid Glass.

iPhone 17 Pro: tutto sulla fotografia, senza compromessi

Il modello di punta mantiene la sua vocazione: prestazioni al massimo livello e un focus sempre più deciso sul comparto fotografico. Quest’anno, però, ci sono alcune scelte in che rendono il tutto più interessante.

Telaio in alluminio (forse al posto del titanio) per migliorare leggerezza e sostenibilità

(forse al posto del titanio) per migliorare leggerezza e sostenibilità Nuova Dynamic Island più piccola grazie alle metalens

grazie alle metalens MagSafe ridisegnato e logo Apple spostato verso il basso

Cinque colorazioni, tra cui un sorprendente arancione fluo

Il modulo fotografico avrà importanti novità:

Zoom ottico 5X da 48 MP (forse addirittura 8X in iPhone 17 Pro Max)

Grandangolo e ultra-grandangolo migliorati

Nuovo LiDAR scanner e microfono direzionale

Possibile registrazione video 8K con ProRes

con ProRes Fotocamera frontale da 24 MP

Sotto la scocca troviamo il chip A19 Pro con 12 GB di RAM, una camera a vapore per il raffreddamento e una batteria fino a 5.000 mAh. Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e (forse) solo eSIM in nuovi mercati.

iPhone 17: il modello per quasi tutti

iPhone 17 è modello centrale nella strategia Apple, pensato per chi cerca equilibrio tra prestazioni, design e prezzo. Qui le novità saranno minori anche se alcune attese da tempo:

Display da 6,27″ con LTPO e ProMotion

con Always-on display fino a 120Hz

Telaio in alluminio , fotocamera doppia in verticale

, fotocamera doppia in verticale Fotocamera principale da 48 MP e frontale da 24 MP

e frontale da Chip A19 con 8 GB di RAM

con Camera a vapore e ricarica wireless Qi 2.2 fino a 25W

Colorazioni: nero, bianco, acciaio, verde tenue, viola pastello, azzurro chiaro.

iPhone 17 Air: l’iPhone del design, con qualche dubbio sulla batteria

Dimenticate i modelli Plus. Il nuovo Air al contrario di quel che è accaduto con la gamma precedente di cui prende il posto, non si limita ad avere uno schermo più grande rispetto a iPhone 17 cui è imparentato. Sarà il più sottile e leggero iPhone mai realizzato:

Spessore: 5,5-6 mm , con zona rialzata

, con zona rialzata Peso: 145 grammi

Materiali: lega titanio-alluminio

Display OLED 6,6“ con 120 Hz e Dynamic Island ridotta

con 120 Hz e Dynamic Island ridotta Chip A19 o A19 Pro con 12 GB di RAM ma GPU a 5 core

o con ma GPU a 5 core Camera a vapore per il raffreddamento

Fotocamera singola da 48 MP sul retro, frontale da 24 MP. Colori: nero profondo, bianco opaco, oro chiarissimo, azzurro ghiacciato.

Dubbio principale: la batteria. Il design sottile limita lo spazio, e l’autonomia potrebbe essere sacrificata. Apple dovrebbe proporre un battery case dedicato. iOS 26 offrirà strumenti intelligenti di risparmio energetico, ma l’efficacia resta da verificare.

Quando escono e quanto costeranno

Lancio atteso il 9 settembre 2025, preordini dal venerdì successivo, uscita nei negozi dal 19 settembre.

iPhone 17 : da 939–999 euro

: da iPhone 17 Air : da 1.029–1.099 euro

: da iPhone 17 Pro : da 1.339 euro

: da iPhone 17 Pro Max: da 1.539 euro

Apple proverà a mantenere prezzi coerenti, ma l’effetto dazi potrebbe influenzare i listini.