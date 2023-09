Apple annuncia iPhone 15 Pro e Pro Max in titanio, i più leggeri di sempre

Accanto ai modelli standard, Apple annuncia la linea di iPhone 15 Pro al grido di “Titanium”. Si tratta del nuovo materiale con cui sono costruiti, che li rende anche più leggeri rispetto al passato.

Si tratta degli iPhone con le cornici più sottili di sempre, sia per il modello da 6,1 che per quello Pro Max da 6,7 pollici. Il titanio, sottolinea Apple, è davvero resistente e duraturo nel tempo, ma ha permesso di ridurre il pese complessivo del terminale, restituendo una finitura più che premium.

Il Titanio, a livello fisico, introduce un nuovo pattern esterno, che conferisce al dispositivo una nuova estetica, tra le più eleganti di sempre. Inoltre, questo materiale assicura anche una migliore dissipazione del calore e poi ha una nuova texture spazzolata che permette di avere una forma di lavorazione sempre più precisa e raffinata.

Il tasto mute è stato sostituito da un tasto azione: sarà sufficiente premerlo per mettere silenzioso il telefono, ma sarà personalizzato e potrà attivare diverse finzioni, come la telecamera, le scorciatoie, la torcia e tanto altro ancora.

Di seguito una schermata che riepiloga tutte le funzioni del nuovo tasto:

Processore A17 Pro

A livello di performance è basato su processore A17 Pro, che incrementa la potenza generale del dispositivo. Si tratta di un processore a 3 nanometri, che garantisce massima efficienza energetica, anche grazie ai 19 miliardi di transistor. Ha 6 core CPU con 2 core performance del 10% più veloci rispetto al predecessore.

Può svolgere 35 miliardi di operazioni al secondo grazie al neurale Engine a 16 core, due volte più veloce rispetto al precedente modello. Ha un motore dedicato che si occupa delle immagini e del codec ProRes.

Ovviamente ha il connettore USB-C ma gode di un nuovo motore di supporto dedicatoche rende questa porta venti volte più veloce rispetto al Lightning. A livello di GPU è a 6 core, la più evoluta di sempre, 20% più veloce rispetto al passato con supporto al Ray Tracing 4 volte più veloce che in passato e che aggiunge riflessi di luce dinamici alle superfici e rende il gioco mobile sempre più evoluto.

Pro Camera iPhone 15 Pro

La fotocamera di iPhone 15 Pro è la migliore di sempre, ha ammesso Apple. Ha una camera principale da 48 MP, con lunghezza focale di 244 mm e apertura f/1.78. Supporta anche il sensore OIS di seconda generazione.

La nuova camera permette di avere più controlli anche per i ritratti, anche grazie al photonic engine, che restituisce migliorie importanti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La telephoto camera 3x ha un’apertura f/ 2.8, e focale equivalente 77 mm, ma è stata introdotta anche una versione di zoom da 5x equivalente a 120mm. Inoltre, la Ultra Wide Camera ha una focale da 13 mm con apertura f/2.2.

Per la prima volta, iPhone 15 Pro permette di registrare video in 4K a 60 frame al secondo.

iPhone 15 Pro permetterà di registrare Spatola Video, quindi video tridimensionali che saranno perfetti per Apple Vision Pro. Questa modalità sarà disponibile entro l’anno.

Prezzi e disponibilità

Sarà disponibile in quattro colori: bianco e nero, blu e naturale metallico. Si parte da 1239 euro per iPhone 15 Pro da 128, e 1489 per iPhone 15 Pro Max da 256 GB.

Si pre ordinano dal 15 settembre e saranno disponibili dal 22.