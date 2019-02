iPhone 2019 con 3 fotocamere, il costruttore di lenti di crede

Finora iPhone 2019 con tre fotocamere è una anticipazione emersa da più fonti, riportata da numerose testate nel mondo, ora però arriva quella che potrebbe essere considerata la prima prova, generica ma pur sempre una prova: nonostante il calo vendite iPhone il costruttore di lenti Largan ha continuato a investire in terreni, stabilimenti e nuovi impianti per incrementare la sua capacità di produzione.

I segnali del rallentamento del mercato smartphone sono ormai evidenti da diversi trimestri, ancora prima della lettera di Tim Cook sul taglio delle previsioni e dei risultati finanziari Apple del primo trimestre 2019, in ogni caso il piano di Largan non è cambiato.

Un piano di espansione che l’amministratore delegato di Largan aveva indicato già a luglio del 2018 «In generale, l’industria degli smartphone potrebbe aver iniziato a rallentare, ma la domanda di più lenti per fotocamere non si ferma qui» indicando anche le ragioni che motivano gli investimenti «La stessa quantità di smartphone richiede più obiettivi rispetto al passato». Storicamente Largan fornisce ad Apple le lenti impiegate in iPhone, così risulta logico collegare gli investimenti del costruttore con i previsti piani di Cupertino di lanciare un modello top di iPhone 2019 con tre fotocamere, accompagnato da altri due modelli con doppia camera, previsti sia per l’erede di iPhone XS che per il successore di iPhone XR. In questo articolo riportiamo i primi render apparsi in rete di quello che potrebbe essere iPhone 2019 con tre fotocamere.

Ma trattandosi di indizi che provengono dal mondo dei fornitori i segnali non sono mai univoci: nel caso di Largan infatti la stessa società nel tempo è diventata fornitore di lenti anche per i principali marchi Android, tra cui Huawei, Oppo, Vivo e anche Samsung.

Anche se la somma dei terminali Android dei costruttori sopracitati è tale da giustificare da sola gli investimenti milionari in terreni, fabbriche e stabilimenti, segnalati da DigiTimes, è lecito anche ritenere che Apple sia il singolo cliente più importante di Largan, un cliente per il quale si farebbe qualsiasi investimento e sacrificio per poter soddisfare gli ordinativi previsti.