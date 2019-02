Samsung stuzzica: al Galaxy Unpacked forse arriva anche il telefono pieghevole

Molti sospettano o semplicemente sperano che il primo telefono pieghevole Samsung sia presentato durante l’evento Galaxy Unpacked che si svolgerà il 20 febbraio a San Francisco, dove il colosso presenterà la nuova gamma Galaxy S10 composta da tre modelli. Ora però arriva un indizio ufficiale: sul canale Samsung Mobile un nuovo teaser pubblicato nelle scorse ore sembra puntare proprio in questa direzione.

Il testo del tweet è volutamente ambiguo «Il futuro del mobile sarà svelato il 20 febbraio 2019» ma il termine svelare, in inglese unfold, significa anche schiudere, aprire, un riferimento che secondo gli utenti e anche la maggior parte degli osservatori rimanda direttamente al primo telefono pieghevole Samsung.

Il post è accompagnato con una breve animazione della durata di 15 secondi in cui le scritte scorrono su quello che sembrano essere schermi curvi, presumibilmente i display dei nuovi Galaxy S10. Ma secondo altri invece l’effetto curvatura punta ancora una volta al telefono pieghevole.

The future of mobile will unfold on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/MHvwrt7Rf4 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 11, 2019

Al momento è impossibile stabilire chi ha ragione e dove vogliono puntare gli indizi seminati da Samsung ma una cosa è certa. Ormai da anni la presentazione dei nuovi Galaxy è l’evento più importante del costruttore: quest’anno potrebbe esserlo ancora di più se ad affiancare la nuova ammiraglia sarà completamente svelato o anche solo offerta una anteprima più corposa dello smartphone pieghevole.

Ricordiamo che l’evento Galaxy Unpacked si svolge mercoledì 20 febbraio a San Francisco, verso le 19-20 in Italia: la presentazione sarà trasmessa in diretta satellitare nelle più importanti città del globo, Milano inclusa dove la redazione di Macitynet darà presente per fornire ai lettori reportage, articoli, fotogallerie e video delle novità in arrivo.