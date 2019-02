AirPods 2, AirPower, iPad 2019 e iPad mini 5 previsti in arrivo il 29 marzo

Più che una anticipazione sembra una deduzione logica, ciò nonostante deve essere presa in considerazione: si prevede che Apple attiverà i preordini AirPods 2, AirPower, iPad 2019 e iPad mini 5 venerdì 22 marzo, con prime consegne agli utenti e disponibilità nei negozi a partire dalla settimana successiva, venerdì 22 marzo.

L’anticipazione infatti risulta molto meno precisa sulla data in cui si svolgerà il keynote di presentazione Apple, limitandosi a un molto approssimativo intervallo tra l’11 marzo e il 20 marzo. Tenendo presente che ormai da alcuni anni Cupertino sceglie proprio il mese di marzo per lanciare il nuovo iPad economico, a prima vista l’anticipazione sembra più semplicemente una previsione informata sulla base della tabella di marcia degli scorsi anni.

Ma anche se così fosse vale la pena prenderla in considerazione. È la prima volta che vengono indicate le date attese per keynote Apple di marzo e per l’arrivo non solo dei nuovi iPad ma anche di accessori lungamente attesi dagli appassionati.

Secondo la testata greca iphonehellas l’indicazione delle date arriva da un produttore della catena di fornitura Apple definito come affidabile. In passato la stessa testata ha fornito indicazioni poi confermate sul rilascio di update software da parte di Cupertino, purtroppo però non esiste uno storico di previsioni sulle novità hardware.

Se sulle date rimangono così un po’ di dubbi, pochi o nessuno riguardano invece i prodotti attesi perché ormai da diversi mesi il volume di indizi è cresciuto a dismisura, complici anche alcuni ritardi di lancio di Cupertino. Su tutti AirPower la base di ricarica wireless multi dispositivo, inizialmente annunciata da Apple in arrivo nel 2018 ma non ancora manifestata: le difficoltà di progettazione sono state risolte a cavallo delle festività tra 2018 e 2019 e l’accessorio sembra già avviato verso la produzione da gennaio per un lancio a breve.

Ancora più numerose forse le anticipazioni su AirPods 2 attesi da qualcuno con nuovi sensori per funzioni legate a salute e benessere e altre novità, anche se forse con un design non molto diverso da quello attuale, salvo per una nuova accattivante colorazione nera indicata nelle scorse ore. In questo caso però, poche ore dopo l’arrivo delle voci dalla Grecia, è rimbalzata anche una seconda voce secondo la quale le “vere” nuove iPods (che poi potrebbero anche non trasformare le voci dei mesi scorsi in realtà) sono rinviate all’autunno. A fine marzo dovrebbero arrivare solo la custodia per ricarica wireless.

Coposo anche il volume di indiscrezioni sul nuovo iPad 2019 economico, anche questo atteso non molto diverso dall’attuale, presentato proprio da Apple nel keynote di marzo 2018 tutto focalizzato su scuola, education ma anche un prodotto gettonassimo per gli utenti che vogliono un iPad dal prezzo abbordabile.

Infine iPad mini 5 dato per spacciato ormai da anni, ma di cui le tracce sono andate intensificandosi verso la fine del 2018 per poi esplodere a inizio 2019. Insomma tutto sembra proposto per un keynote Apple di marzo decisamente succoso e ricco di novità, ora rimane solamente di capire la data esatta dell’evento.

Per tutto quello che sappiamo finora su AirPods 2 vi rimandiamo a questo nostro articolo. Per conoscere tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza finora su AirPower, la base per la ricarica wireless progettata da Apple, vi rimandiamo a questo articolo. Su macitynet.it trovate tutte le notizie su iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e in generale sugli iPhone 2018.