iPhone 9 costerà come iPhone SE

Il prossimo iPhone low cost, il ben noto iPhone 9, dovrebbe richiamare iPhone SE anche se non nel nome (come qualcuno insiste nel far credere, ma nel prezzo. Secondo Fast Company, infatti, Apple intenderebbe far pagare questo nuovo telefono il cui arrivo potrebbe essere previsto per marzo, quando cosava, appunto, iPhone SE.

Una delle fonti della redazione ritiene che il prezzo di questo modello potrebbe essere di 399 dollari, identico al costo dell’iPhone SE originale in USA. Frenate gli entusiasmi: in Italia, iPhone SE partiva da ben 509 euro. Verosimilmente, potrebbe essere questo il prezzo del nuovo modello nel nostro paese.

Questo nuovo iPhone economico adotterà un approccio simile all’originale, basandosi su componenti esistenti. Improbabile, ad esempio, il passaggio da Touch ID a Face ID, mentre il design fisico potrebbe comunque essere differente, con un display da 4,9 pollici, prendendo in prestito un look simile ad iPhone 8.

Altre voci hanno ipotizzato l’uso di un display da 4,7 pollici, con Touch ID, fotocamera di ultima generazione e l’uso della CPU A13 Bioni. In passato si è anche parlato di un possibile lancio di due modelli di iPhone low cost nel 2020, insieme a una versione più grande nel 2021.

La fonte del rapporto ha indicato le motivazioni di Apple alla base del lancio di questo nuovo iPhone economico: il modello, probabilmente, spingerà le vendite nei mercati emergenti, e si rivolgerà principalmente ad un pubblico più giovane. Inoltre, il dispositivo a basso costo potrebbe anche aiutare a rafforzare la quota di Apple in Cina, dove la concorrenza dei brand locali è sempre più forte.

