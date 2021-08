iPhone ripescato a Edimburgo dopo un anno sott’acqua

Un altro iPhone è stato fortunosamente ripescato a Edimburgo dopo oltre un anno sott’acqua. «Pronto? Ciao, perdona il disturbo, ma ho ritrovato l’iPhone che ti è caduto nel fiume l’anno scorso». Immaginiamo che possa essere andata più o meno così la telefonata tra l’operatore telefonico associato alla scheda SIM inserita nel telefono che è stato ripescato pochi giorni fa da un subacqueo nel Leith, il fiume principale che scorre vicino al centro di Edimburgo in Scozia.

Il nuotatore fortunato si chiama Shane Stephen e lo ha raccontato così ai microfoni del The Scotland «Era una giornata calda e avevo voglia di fare un tuffo, quindi ho chiesto il permesso per immergermi per uno dei miei ritrovamenti». Lo scozzese infatti è noto perché nelle sue immersioni spesso recupera oggetti da fiumi e laghi: nel caso in questione, dopo circa mezz’ora ha recuperato l’iPhone, di colore rosso, insieme a una di quelle biciclette utilizzata per il servizio di consegna a domicilio da Just Eat.

A quel punto l’uomo ha estratto la scheda SIM e ha telefonato all’operatore telefonico associato per far sì che potesse metterlo in contatto con il proprietario del telefono, e qui la sorpresa: l’iPhone era caduto in acqua più di un anno fa. A parte il colore rosso, non viene specificato se l’iPhone recuperato è ancora funzionante, né di quale modello si tratta.

La storia di iPhone recuperato sott’acqua a Edimburgo è tuttavia curiosa perché si va ad aggiungere a quelle degli altri oggetti recuperati da Stephen in passato, tra cui una borsa firmata piena di contanti e altri oggetti personali. Nello stesso fiume, racconta lo scozzese, ha recuperato diverse casseforti piene di film e materiali vietati ai minori appartenenti a un vecchio locale a luci rosse nelle vicinanze.

Per quanto riguarda l’iPhone, questa non è la prima volta che ne viene recuperato uno dall’acqua dopo lunghi periodi di tempo, molti dei quali continuavano ancora a funzionare. Ad esempio a marzo un altro subacqueo ha recuperato un iPhone 11 dal fondo di un lago nella British Columbia, che si è acceso senza intoppi dopo sei mesi di immersione in acqua. Lo stesso mese, una donna è riuscita a estrarre il suo iPhone da un lago ghiacciato nel Saskatchewan dopo un mese sott’acqua, anche questo praticamente illeso. A maggio, un iPhone 12 Pro è stato ripescato da un canale a Berlino usando un magnete attaccato a una lenza.

