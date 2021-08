realme cresce del 1800% in Europa e diventa quinto marchio

Secondo l’ultimo report di Strategy Analytics, nel secondo trimestre del 2021 realme è il marchio di smartphone in più rapida crescita in Europa, con un balzo del 1800% su base annua, che gli consente di entrare nella top 5 dei produttori di smartphone in Europa in termini di spedizioni. In termini di crescita realme supera tutti, inclusi Xiaomi, Samsung, Apple e Oppo.

L’espansione sul mercato europeo inizia nel 2019, e da lì realme ha segnato una rapida crescita, riuscendo in breve tempo ad entrare nella top 5 dei brand di smartphone in Europa. La classifica riporta al primo posto dei brand smartphone Xiaomi, con una crescita su base annua del 67,1%, mentre al secondo posto si piazza Samsung, pur in perdita del 7 per cento. Cresce anche Apple, al terzo posto, con +15,7%, segue OPPO con il 180% di crescita e, per l’appunto, realme, con una crescita record del 1800% in europa, grazie alle quasi 2 milioni di unità spedite.

Questa crescita esponenziale, a cui si è assistito raramente nel mercato degli smartphone, non sembra volersi arrestare, anche grazie alle ultime rivelazioni della società, che presenterà la ricarica MagDart per Android, il primo esempio di MafSafe per Android, insieme a un nuovo smartphone in grado di supportarla. realme commenta il risultato con un impegno, ossia quello di «Continuare a offrire agli utenti prodotti di alta qualità a prezzi accessibili». Questa è la stessa formula di successo adottata anche da Xiaomi, Oppo e diversi altri costruttori Android.