Nomad lancia il supporto MagSafe per ricaricare iPhone 12

Nomad ha annunciato il lancio del supporto MagSafe Mount, un nuovo accessorio di ricarica MagSafe progettato per integrarsi con il caricabatterie e la tecnologia ‌MagSafe‌ di Apple.

Come il precedente accessorio MagSafe di Nomad, questo nuovo dock è più un supporto che non un caricatore autonomo. E infatti, per la ricarica di iPhone ha bisogno del caricatore ‌MagSafe‌ di Apple. È un supporto verticale con un ritaglio per accogliere il caricatore ‌MagSafe‌, e uno spazio per far passare il cavo da dietro.

Il supporto ‌MagSafe‌ è realizzato in un materiale di alluminio grigio scuro ed è abbastanza pesante da mantenere il caricatore ‌MagSafe‌ ben fisso su una scrivania. iPhone 12 utilizzato con il supporto può essere orientato in posizione verticale oppure anche in orizzontale, e il caricabatterie ‌MagSafe‌ viene tenuto in posizione con una microaspirazione.

Ricordiamo che il caricabatterie ‌MagSafe‌ di Apple è in grado di caricare i modelli ‌iPhone 12‌ a 15W (sebbene l iPhone 12 mini sia limitato a 12W) purché venga utilizzato un adattatore di alimentazione da almeno 20W. Per il corretto funzionamento di questo MagSafe di Nomad è necessario utilizzare il proprio caricatore ‌MagSafe‌. Per questo, si tratta di un accessorio non troppo economico, considerando che solo il supporto ha un costo di 59,95 dollari, e può essere acquistato dal sito Web Nomad.

Ricordiamo che a luglio Apple ha introdotto la sua prima batteria esterna MagSafe con aggancio magnetico per essere fissata direttamente sul retro degli iPhone 12. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano della tecnologia di ricarica MagSafe, accessori e supporti, è possibile partire da questa pagina del nostro sito web.