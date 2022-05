iPhone, Fadell mostra il prototipo mai visto stile iPod telefono

Prima che Apple annunciasse ufficialmente iPhone nel 2007, l’azienda ha sviluppato segretamente diversi prototipi – e alcuni di loro avevano un design molto diverso da quello che è stato poi effettivamente lanciato sul mercato: uno di questi è stato adesso rivelato e propone un design davvero curioso, in quanto presenta la celebre rotella cliccabile, la ghiera nel più classico stile iPod, in abbinamento a un tastierino numerico posizionato sull’altro lato del dispositivo.

Il prototipo è stato rivelato da Tony Fadell, come riferito da TechCrunch, che allora era responsabile dello sviluppo di iPod negli anni 2000. Mentre Fadell ha recentemente pubblicato un nuovo libro intitolato Build, ora ha condiviso dettagli sul lavoro in Apple e in altre aziende tecnologiche.

La storia dietro lo sviluppo del primo iPhone è già stata raccontata da molte persone. Dopo che la collaborazione di Apple con Motorola per mettere iTunes su ROKR E1 si risolveva in un fallimento, Steve Jobs e altri ingegneri Apple erano convinti di dover sviluppare il proprio smartphone.

Tuttavia, prima del 2007, Apple non aveva altro dispositivo mobile all’infuori di iPod, che è stato utilizzato per la prima volta come base concettuale per lo smartphone. Mentre l’azienda esplorava l’idea di mettere semplicemente un telefono all’interno di iPod, è stato creato un prototipo particolare con la rotella su un lato e il tastierino numerico sull’altro lato.

Secondo Fadell, il prototipo è stato costruito da un produttore di terze parti nelle prime fasi dello sviluppo di quello che veniva chiamato iPod Phone. Grazie a una parte girevole, gli utenti di questo prototipo possono cambiare rapidamente la parte inferiore di iPod per usarlo come telefono. Il prototipo aveva anche una fotocamera integrata, mentre i colori del dispositivo erano già abbastanza simili a quelli ufficiali scelti poi per il primo iPhone.

È interessante notare che Fadell afferma che Steve Jobs è stato colui che ha fortemente incoraggiato il team a creare un iPod con telefono, invece di un dispositivo completamente nuovo. Questo perché, dal momento che il design di iPod era diventato così iconico con la ghiera cliccabile, Jobs credeva che anche lo smartphone di Apple dovesse averla.

[Jobs] ci ha spinto molto duramente nel far funzionare l’iPod Plus Phone. Abbiamo lavorato settimane e settimane per capire come fare input con la rotellina cliccabile. Non siamo riusciti a capirlo, e dopo che tutta la squadra era convinta che non potevamo farlo, lui diceva “continua a provare!” Ad un certo punto abbiamo tutti detto: no, non funzionerà

Anche se l’ex vicepresidente della divisione iPod credeva che questa fosse una buona idea all’inizio, concordava sul fatto che l’esperienza di usare un telefono con una ghiera non fosse poi così buona. Ciò ha portato gli ingegneri e i designer di Apple a ripensare completamente il progetto iPod iPhone, questa volta con un grande touch screen, quasi nessun pulsante fisico e un sistema operativo basato su Mac OS X. Il resto è storia.