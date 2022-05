Il tablet Lenovo XiaoXin è in offerta a 176,67 euro

Non sempre il più performante iPad Pro è la soluzione ideale per chi, con il tablet, non ha bisogno di lavorarci con applicazioni di grafica e simili. A volte una soluzione come il Lenovo XiaoXin attualmente in promozione a 176,67 euro può funzionare egregiamente per i propri scopi, tanto più che integra tutte le più recenti tecnologie in fatto di connettività e alimentazione.

Questo tablet monta infatti un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 662 e una batteria da 7.700 mAh (promette fino a 12 ore in riproduzione video e navigazione web oppure 15 in ascolto musicale) con tecnologia Quick Charge 3.0, Bluetooth 5.0 e presa USB-C per lo scambio dei dati e la ricarica ad alta velocità con il caricatore da 20 Watt in dotazione. Lo schermo è un pannello LCD da 11 pollici con risoluzione 2K pari 2000 x 1000 pixel e un massimo di 400 nits di luminosità.

Per quanto riguarda il comparto multimediale mette a disposizione una fotocamera anteriore da 8 MP per le videochiamate e una posteriore da 13 MP con flash LED per scattare qualche fotografia e, soprattutto, per scansionare i documenti da elaborare ed inviare per email. Inoltre monta due speaker con tecnologia Dolby Atmos.

Il sistema operativo è la versione 11 di Android e l’utente può scegliere se acquistare il modello con 4 GB di RAM e 64 GB di capacità oppure il più performante con 6 GB di RAM e 128 GB di capacità.

Questo tablet è spesso appena 7,5 millimetri e pesa intorno al mezzo chilo. Normalmente costa 381,99 euro ma al momento, come dicevamo, è scontato al 54%, perciò costa 176,67 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.