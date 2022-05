Apple apre la lotteria sviluppatori per WWDC 2022

Si intravede uno spiraglio di normalità nella WWDC 2022 del 6 giugno: dopo due anni di pandemia, alcuni sviluppatori potranno essere fisicamente presenti all’evento. Come preannunciato nei giorni scorsi, Apple stava preparando una lotteria per consentire ad alcuni sviluppatori di partecipare alla conferenza WWDC 2022 recandosi in Apple Park, e nelle scorse ore è stata lanciata.

Così quelli che volessero “tentare la fortuna” potranno registrarsi attraverso l’apposito pannello e sperare di ricevere poi l’invito da Apple per seguire dal vivo uno degli eventi della Mela più attesi dell’anno.

Sebbene infatti si ritiene che la presentazione sia stata ancora una volta pre-registrata, gli sviluppatori selezionati attraverso questa lotteria potranno varcare la soglia dell’Apple Park ed esplorare il nuovo Developer Center, un centro per sviluppatori la cui costruzione era stata avviata lo scorso anno ma di cui, ancora oggi, non si sa quasi nulla.

Il 6 giugno ospiteremo un’esperienza speciale di un’intera giornata in Apple Park per dare il via alla WWDC22. Sarà possibile incontrare gli altri nella comunità degli sviluppatori per guardare il keynote e i video sullo stato di convergenza delle piattaforme insieme a ingegneri ed esperti Apple, esplorando il nuovo Developer Center e molto altro ancora. Non vediamo l’ora di incontrarci di persona.

In questo giorno come di consueto sarà così trasmessa in diretta la presentazione alle ore 19:00 italiane (Macitynet la seguirà come sempre offrendo la trascrizione in italiano in tempo reale) dando il via a una settimana di sessioni e laboratori, tutto rigorosamente online, dando così la possibilità a tutti gli sviluppatori di seguire gli eventi e tenersi aggiornati per prepararsi al lancio dei nuovi sistemi operativi in autunno.

La partecipazione alla lotteria WWDC 2022 è gratuita ed aperta a tutti i membri dell’Apple Developer Program e dell’Apple Developer Enterprise Program, nonché ai candidati della Swift Student Challenge 2022 a partire da oggi e fino alle ore 18:00 italiane dell’11 maggio compilando il modulo presente in questa pagina. Gli inviti – specifica l’azienda – saranno assegnati attraverso un processo di selezione casuale e non sono trasferibili, e saranno notificati entro le ore 3:00 (del nostro fuso orario) del 13 maggio.

Per contribuire a garantire la salute di tutti in Apple Park, i partecipanti dovranno seguire i protocolli di salute e sicurezza di Apple – conclude l’azienda – che tengono conto anche degli ultimi requisiti e delle indicazioni delle autorità sanitarie pubbliche in merito alla pantemia di COVID-19. Nello specifico sarà necessario fornire la prova di un test COVID-19 negativo non più di tre giorni prima dell’evento, mentre l’uso delle mascherine per il momento è facoltativo.

Nel frattempo, potete aggiornarvi su tutto quel che c’è da aspettarsi dalla WWDC22 consultando questo nostro articolo riepilogativo.