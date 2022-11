Apple e Selena Gomez regalano 2 mesi di Apple TV Plus gratis

Apple non è famosa per concedere promozioni, super sconti e nemmeno regali, ma questa volta grazie all’accordo con Selena Gomez per promuovere il suo ultimo docufilm My Mind & Me, tutti possono usufruire di due mesi di abbonamento Apple TV+ gratis, anche chi è già stato abbonato e non lo è più.

Escludendo l’accesso di un anno che si ottiene con l’acquisto di un computer, iPhone o iPad, il colosso di Cupertino ha proposto lunghi periodi di Apple TV+ gratis esclusivamente nella fase di lancio del servizio e poi a chi non è mai stato abbonato. Viceversa dopo aver esaurito il periodo di prova gratuito, o quello incluso con un nuovo dispositivo, l’unica promozione proposta da Apple è un periodo di prova gratuito limitato a solamente 7 giorni.

Per queste ragioni la promozione di Apple e Selena Gomez che regala due mesi gratis di Apple TV+ è una rara occasione da prendere al volo: c’è tempo fino al 2 dicembre partendo da questo collegamento.

Chi è già stato abbonato, ma non lo è più, riceve così una settimana gratis di prova standard di Apple TV+, più due mesi di abbonamento gratis e, alla scadenza, il pagamento di 6,99 euro al mese per chi decide di rimanere abbonato. Nulla vieta infatti di disdire l’abbonamento prima che parta il primo pagamento.

Naturalmente, visto che la promozione regalo è una collaborazione tra Apple e Selena Gomez, una volta ottenuti i due mesi gratis l’utente è invitato a vedere il nuovo documentario My Mind & Me, ma ottiene comunque accesso al catalogo completo di film, serie TV e documentari di Apple TV+.

L’altro vantaggio da non sottovalutare è che questa promozione porta gratis due mesi di Apple TV+ nel periodo invernale e delle festività di Natale, il periodo perfetto per le serate in casa con familiari e amici.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.