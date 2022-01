iPhone pieghevole, Apple dubita di tecnologia e mercato

Sentiamo parlare di un iPhone pieghevole fin dal 2016, mentre da oltre un anno si rincorrono voci sulla sperimentazione nei laboratori di Apple di più prototipi in fase di test: ora un altro leaker conferma i lavori interni in corso, suggerendo però che il lancio potrebbe non essere vicino perché Apple dubita ancora sia della tecnologia che del mercato per un dispositivo di questo tipo.

Innanzitutto la multinazionale di Cupertino vuole essere certa che questo nuovo form factor non sia una regressione rispetto agli smartphone tradizionali. Il riferimento punta naturalmente ai problemi rilevati nei primi terminali Android pieghevoli. La situazione è migliorata rispetto ai modelli di prima generazione, ma molti utenti continuano a segnalare la formazione di segni permanenti visibili nell’area in cui il display si curva e piega.

Questa volta a parlare di iPhone pieghevole è Dylandkt, un leaker che da un anno a questa parte ha previsto correttamente diverse novità Apple, inclusi dettagli di iMac M1 e poi anche dei MacBook Pro di ultima generazione. Per quanto riguarda i terminali pieghevoli i timori di Apple riguardano la qualità e la longevità di questi dispositivi e tecnologia. Come sempre Apple non è interessata ad arrivare presto sul mercato, puntando invece a non incappare negli errori e nei compromessi dei concorrenti.

Il secondo dubbio di Apple riguarda invece il mercato: l’approccio dell’attesa e dello sviluppo della tecnologia torna utile anche per capire se i terminali pieghevoli conserveranno un loro posto nel mercato o se invece verranno presto dimenticati. Le anticipazioni più ottimistiche indicano che Apple potrebbe lanciare il suo primo iPhone pieghevole già nel 2023, ma le segnalazioni di Dylandkt e di altri lasciano supporre che dovremo aspettare più a lungo, forse il 2024 o 2025.

