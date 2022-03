iPhone SE 2022 integra 4GB di memoria RAM

iPhone SE 2022 presentato nell’ambito dell’evento “Peek Performance” (qui il riassunto di tutto quello che è stato presentato) mette a disposizione 4GB di memoria RAM, confermando così le anticipazioni emerse all’ultimo minuto poco prima del keynote di Apple.

Lo riferisce il sito Macrumors evidenziando la maggiore quantità di RAM rispetto al modello precedente (3GB). L’informazione in questione è stata ottenuta da stringhe presenti nella Release Candidate di Xcode 13.3 che Apple ha rilasciato subito dopo l’evento, oltre a quelle che dovrebbero essere le versioni definitive degli aggiornamenti di iOS, iPadOS, ecc.

Le stringhe prese in esame sono quelle che già altre volte hanno permesso di determinare la quantità di memoria RAM nelle precedenti generazioni di iPad e iPhone, prima che iniziasse la commercializzazione. La maggiore quantità di RAM è un vantaggio con varie applicazioni permettendo di gestire più dati in memoria, ma anche di tenere attive più app e caricare più pagine in app com Safari.

iPhone SE è dotato del chip A15 Bionic e connettività 5G, vanta maggiore autonomia e robustezza, un nuovo sistema di fotocamere con funzioni come Smart HDR 4, Stili fotografici e tecnologia Deep Fusion. Il vetro è lo stesso usato per iPhone 13 Pro e iPhone 13 ed è il più resistente montato sulla parte frontale e sul retro di uno smartphone. È resistente agli schizzi e alla polvere (rating di grado IP67) ed è dotato del classico tasto Home con Touch ID.

iPhone SE è disponibile nei modelli da 64 GB, 128 GB e 256 GB, nei colori “mezzanotte”, “galassia” e (PRODUCT)RED, a partire da 529 €. In Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Regno Unito, negli Stati Uniti e in più di altri 30 Paesi e territori sarà possibile preordinare iPhone SE a partire da venerdì 11 marzo, con disponibilità a partire da venerdì 18 marzo.

