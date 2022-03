iPhone SE 2022 secondo Ming Chi Kuo

L’identikit di iPhone SE 2022 si è arricchito grazie a una serie di anticipazioni che si rincorrono da mesi, ora però a pochi giorni da martedì 8 marzo, giorno dell’evento Apple in cui è attesa la sua presentazione, l’attendibile analista Ming Chi Kuo offre una serie di anticipazioni inedite che vanno a definire ulteriormente le specifiche principali del terminali.

Come più volte emerso, anche Kuo conferma ulteriormente che l’aspetto esteriore e il design dello smartphone rimarranno identici al modello attuale. L’analista precisa però che funzionerà grazie al processore Apple A15 di ultima generazione, lo stesso impiegato anche negli iPhone 13. Si tratta di una novità perché finora nessun aveva specificato il modello di processore Apple in arrivo anzi, alcuni ipotizzavano il più economico Apple A14 del 2020.

Some predictions for the coming new iPhone SE:

1. Mass production in Mar'22.

2. Estimated shipments of 25-30 mn units in 2022.

3. Storage: 64/128/256GB.

4. A15 & 5G support (mmW & Sub-6 GHz).

5. Casing: white, black, and red.

6. Similar form factor design to current SE. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 4, 2022

Ottime notizie anche sul fronte della connettività perché, anche se si tratterà dell’iPhone 5G più economico a listino, arriverà con il supporto sia al più diffuso ma meno veloce Sub 6HGz, sia con la tecnologia più veloce mmwave. Anche questo dettaglio finora non era mai stato indicato nelle anticipazioni, alcuni prevedevano il solo supporto Sub 6GHz.

Per quanto riguarda la capacità di archiviazione il post di Ming Chi Kuo precisa che iPhone Se 2022 si potrà scegliere tra 64 GB e 128 come già visto nel modello ancora oggi a listino, ma è in arrivo anche una versione top da 256 GB, una novità per questa serie di iPhone. Infine rimarranno invariate le colorazioni disponibili con la scelta tra bianco, nero e rosso. Secondo l’analista la produzione industriale in grandi volumi parte proprio questo mese.

L’unico dettaglio che occorre rilevare è quello relativo ai dubbi sulla pubblicazione del tweet di Ming Chi Kuo. Il nome è quello dell’analista più celebre e attendibile al mondo nel prevedere le mosse e le novità in arrivo da Apple. Solo che fino a oggi Kuo non ha mai usato tweet per svelare le sue anticipazioni ma sempre e solo report della società di analisi per cui lavora.

Le novità fin qui descritte completano il quadro emerso finora su iPhone Se 2022 di terza generazione che Apple svelerà nel keynote intitolato Peek Performance che si svolgerà martedì 8 ottobre.