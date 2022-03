Apple taglia i tempi di spedizione a inizio 2022

La disponibilità dei prodotti Apple e i tempi di spedizione sono generalmente migliorati in questo inizio 2022: lo si apprende da una nota agli investitori pubblicata da Loup Ventures, che vede tra le cause principali di questo cambiamento il superamento del periodo natalizio e i miglioramenti nelle catene di approvvigionamento.

Per giungere a queste conclusioni la società di analisi ha monitorato i tempi di consegna di dieci prodotti Apple in sei paesi nel periodo compreso tra metà novembre 2021 e il 2 marzo 2022, ma è probabile che non durerà a lungo perché con l’evento Apple Peek Performance fissato per l’8 marzo – dicono – i tempi di spedizione dovrebbero allungarsi di nuovo.

Nulla di male comunque perché permetterà di recuperare il fatturato “perso” durante il trimestre in corso, che si ritiene possa registrare 3,5 miliardi di dollari di entrate, in netto ribasso rispetto ai 6,5 miliardi di dollari fatturati nel trimestre che si è chiuso invece a dicembre 2021. «I nuovi prodotti che verranno rilasciati (durante l’evento di martedì, ndr) si tradurranno in venti contrari all’offerta che si riverseranno nel trimestre di giugno».

I tempi di consegna tipici di Apple sono “lo stesso giorno”. Come fa notare il giornalista Philip Elmer-DeWitt, al momento i nuovi iPad sono quelli con la fornitura maggiormente limitata, tanto che in media il nuovo modello viene consegnato in 29 giorni: certo è «un miglioramento rispetto ai 44 giorni che venivano indicati a gennaio», e va tenuto conto che gli iPad rappresentano circa l’8% delle vendite dell’azienda.

«I tempi di consegna dei nuovi MacBook Pro sono scesi da 24 a 7 giorni e il Mac rappresenta circa il 10% delle vendite», mentre «gli iPhone 13 hanno un tempo di consegna medio di “lo stesso giorno”», anche in questo caso – scrive – in «miglioramento rispetto ai due giorni che si registravano a fine gennaio. iPhone rappresenta poco meno del 53% delle entrate». «Apple Watch invece continua a mostrare “lo stesso giorno” come accadeva già due mesi fa: rappresenta poco più del 5% delle entrate» di Apple.

Tra pochi giorni, martedì 8 marzo, come dicevamo Apple dovrebbe presentare un nuovo iPhone SE che (qui tutto quello che sappiamo finora), essendo il meno costoso della linea, dovrebbe attirare l’attenzione di un pubblico più ampio; ma ci potrebbe essere spazio anche per un nuovo iPad Air e uno o due iMac con processori Apple Silicon. E sarebbero proprio questi nuovi lanci ad estendere, ancora una volta, i tempi di consegna.