Nuovo iPad Air in primavera con chip A15 e 5G?

Apple ha in programma l’iPad Air di quinta generazione con caratteristiche sulla falsariga dell’iPad mini di sesta generazione, incluso il chip A15 Bionic, fotocamera grandangolo da 12MP e funzione inquadratura automatica per FaceTime e altre app video compatibili, modelli cellular 5G e Flash True Tone quad‑LED.

A riferirlo è il blog giapponese Mac Otakara, citando non meglio precisate “affidabili fonti” in Cina e affermando che il nuovo tablet verrà presentato insieme all’iPhone SE di terza generazione nella primavera di quest’anno.

Il nuovo iPad Air dovrebbe avere un design simile all’attuale modello; quest’ultimo è stato presentato a ottobre 2020, vanta display Multi‑Touch retroilluminato LED da 10,9″ con tecnologia IPS e bordi ridotti, Touch ID, porta USB-C ed è disponibili nelle colorazioni Argento, Grigio siderale, Oro rosa, Verde e Celeste.

Voci di un evento Apple in primavera nel corso del quale dovrebbero essere presentati nuovi prodotti, non sono nuove, corroborate anche dal sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg.

Mac Otakara ha in precedenza correttamente previsto l’arrivo dell’iPad Air con connettore USB-C e dell’iPad Pro da 12,9″ un po’ più spesso (0,5mm) per ospitare il display mini-LED. Altre indiscrezioni riferite in passato non si sono rivelate poi esatte e quindi tali rumor sono sempre da prendere con le molle.