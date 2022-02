Tesla lancerà il suo app store

Indiscrezioni riferiscono che Tesla starebbe lavorando a un suo App Store, uno negozio digitale con giochi e app varie dedicato alle sue auto, sul quale lavora dallo scorso anno e che dovrebbe essere presentato ufficialmente con il lancio di Cybertruck (rinviato al 2023).

L’indiscrezione è riportata dall’account Twitter di Teslascope, servizio che permette di ottenere statistiche sulla propria auto e che si occupa anche di varie novità legate al marchio Tesla; la voce è corroborata anche da Sawyer Merritt, investitore che riporta notizie dell’azienda.

Non ci sono conferme ufficiali ma la voce è interessante e l’indiscrezione potrebbe essere veritiera: tutto sommato Tesla progetta le sue auto non come i tradizionali costruttori del settore automotive, ma prima di tutto come computer su ruote. Un app store Tesla non dovrebbe essere difficile da implementare, soprattutto tenendo conto del grande touchscreen al centro della plancia disponibile sulle vetture di Elon Musk.

Tesla offre già app di gestione per gli smartphone, dispone già di server propri dai quali è possibile scaricare e installare gli aggiornamenti del veicolo e questi dovrebbero essere facilmente utilizzabili anche per lo store digitale. Giacché l’azienda dispone delle informazioni bancarie di tutti i suoi clienti per la ricarica, non dovrebbe essere difficile addebitare loro l’acquisto di un gioco o altre app, diversificando ancora di più gli investimenti e creando una nuova fonte di introito.

A novembre dello scorso anno è stata dimostrata la possibilità di giocare sulle Tesla a titoli quali Stardew Valley, Cuphead e persino a The Witcher 3: Wild Hunt. I computer di bordo arriveranno a 10 Teraflop di potenza e si scopre che saranno dotati di un chip custom AMD con architettura Zen+ e una APU quad-core con un TDP di 45W… non dovrebbe essere difficile offrire titoli di alto livello per le nuove Model S e Model X , le prime ad essere equipaggiate con un nuovo potente computer di bordo.

All'inizio di febbraio Tesla ha annunciato che aprirà le sue stazioni di ricarica Supercharger in Europa alle auto elettriche di altri marchi. Recentemente Tesla propone in vendita un microfono per fare karaoke in auto e in USA è possibile conservare l'assicurazione nel Wallet di iPhone.