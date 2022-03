iPhone SE 3 smontato svela una batteria più grande

I primi teardown di iPhone SE di terza generazione appaiono su YouTube, fornendo uno sguardo ai componenti interni del dispositivo: lo smontaggio del nuovo smartphone 5G di Apple svela alcune sorprese interessanti.

Anzitutto, iPhone SE di terza generazione smontato rivela una batteria da 2.018 mAh, più grande rispetto alla batteria da 1.821 mAh del modello della generazione precedente. Il nuovo iPhone SE offre fino a due ore extra di riproduzione video e fino a 10 ore extra di riproduzione audio con una carica completa rispetto al modello precedente, secondo le specifiche tecniche di Apple.

Il nuovo iPhone SE è anche dotato del modem Snapdragon X57 di Qualcomm, secondo xTECH di Nikkei. Questo modem non sembra essere elencato sul sito web di Qualcomm, quindi potrebbe essere un modello personalizzato progettato appositamente per Apple, anche se non si conoscono ulteriori dettagli. Il modem, comunque, abilita il 5G su iPhone SE, ma il supporto è limitato alle bande inferiori a 6 GHz, mentre i modelli di iPhone 13 supportano anche bande mmWave più veloci negli Stati Uniti.

Poche settimane fa, è stato confermato che il nuovo iPhone SE dispone anche di 4 GB di RAM, rispetto ai 3 GB del modello precedente. Nel complesso, anche smontato, iPhone SE 3 di quest’anno sembra avere un design interno molto simile al modello di seconda generazione.

A breve, probabilmente, emergeranno in rete ulteriori smontaggi e analisi delle componenti interne dell’ultimo smartphone introdotto da Cupertino: macitynet tornerà sull’argomento non appena ci saranno novità. La recensione di iPhone SE 2022 è disponibile a partire da questa pagina di macitynet.

