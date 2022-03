Da Xiaomi il tagliaunghie automatico elettrico a 18 euro

Da Xiaomi non solo smartphone e dispositivi hi tech. Arriva anche il taglia unghie elettrico per prendersi cura del proprio corpo. Al momento lo acquistate in offerta ad appena 18 euro. Clicca qui per l’acquisto.

Xiaomi si sa, non si ferma certamente al reparto smartphone, considerando che il suo ventaglio di prodotti va ben oltre gli oggetti hi tech. Questa volta si spinge addirittura nel settore della cura personale, presentando un taglia unghie elettrico, in collaborazione con la società SeeMagic.

Il prodotto ha dimensioni assolutamente ridotte, ed è più piccolo di un palmo della mano. Presenta un piccolo incavo, dove appunta appoggiare l’unghia del dito, per ottenere un taglio netto, preciso e, ovviamente indolore. Si tratta di un accessorio assolutamente sicuro, grazie alla particolare forma incavata, che evita qualsiasi contatto con la pelle, così da evitare anche solo accidentalmente rischi per la salute.

E’ presente anche un piccolo LED che illumina l’estremità del dito, così da poter essere utilizzato anche nelle ore serali e addirittura al buio. L’accessorio è assolutamente silenzioso, così da non disturbare, ma è abbastanza potente per eseguire un taglio netto e deciso.

Il taglia unghie elettrico è appositamente studiato per essere utilizzato dai 7 anni in sù, con estrema precisione. La società tiene a sottolineare quanto sicuro sia il dispositivo: anche mettendo un dito nella parte in cui insiste la lama, non si andrà incontro ad alcun taglio.

Sulla parte posteriore è poi presente un piccolo vano dove vengono depositati i detriti, da smaltire facilmente dopo ogni utilizzo.

Al momento il taglia unghie elettrico si acquista in offerta a 18 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.