Sconti Amazon su iPhone 13 e iPhone 12 versione mini compresa fino al 12%

Se volete comprare un iPhone questa è una buona occasione. Su Amazon è in corso una promozione con ribassi fino al 12%. Una vera e propria festa degli acquisti per chi vuole comprare i più recenti iPhone 13 e iPhone 13 mini ma anche per chi ambisce a spendere meno e punta agli iPhone 12 che hanno poche differenze rispetto al modello di quest’anno.

iPhone 13 e iPhone 13 mini

La promo Amazon come dicevamo è attiva anche su iPhone 13 e nella lista degli sconti trovate in ribasso anche la versione mini. iPhone 13 e iPhone 13 mini, come nel caso di iPhopne 13 Pro Max e iPhone 13 Pro, sono distinti solo dalle dimensioni dello schermo. Rispetto ad iPhone 13 Pro hanno materiali meno ricercati e una fotocamera con prestazioni leggermente inferiori ma dal punto di vista di importanti elementi come schermo e processore non si distinguono funzionalmente dai modelli Pro. Macitynet li ha provati qui.

iPhone 12 e iPhone 12 mini

Apple con il lancio di iPhone 13 e iPhone 13 Pro ha mantenuto a listino iPhone 12, ribassandone il prezzo. Amazon ribassa anche il prezzo…ribassato offrendo alcune interessanti occasioni su un telefono (provato da Macitynet lo scorso anno) che rispetto ad iPhone 13 ha davvero poche differenze: in sostanza solo il processore e l’autonomia oltre a qualche piccolo dettaglio nella fotocamera. Non va sottovalutata anche la riduzione di prezzo sugli iPhone 12 mini che a nostro giudizio è stato largamente sottovalutato.

