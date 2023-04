Avviatore di emergenza per auto, sconto del 39%

Se avete un’auto con la batteria che fa le bizze o semplicemente avete paura di restare a piedi per causa sempre della vostra batteria, ecco la soluzione servita per voi da Amazon: una powerbank che fa anche da avviatore di emergenza scontato a solo 54,99€.

Questo interessante prodotto è una batteria con una capacità di di 13.200 mAh, una porte USB e una lampada LED, ma che funziona anche come booster per la batteria dell’automobile. In pratica potrete usarla per avviare la vostra auto quando la batteria è fiacca o semi-scarica. Come tutti i booster di questo tipo non è in grado di far partire l’auto quando la batteria è completamente esaurita o se si tratta di una vettura molto potente o un diesel, ma in situazioni normali tornerà molto utile.

La corrente di spunto arriva a 1000 A, un dato buono rispetto ad altri prodotti che hanno una corrente di spunto di 400 A. Questo dispositivo promette anche 30 tentativi di avvio a batteria completamente carica; in pratica, dando per scontato che ci sia sufficiente energia dentro alla batteria (più del 20%) e che la batteria dell’auto sia non troppo scarica e che l’auto non sia di una cilindrata elevata, potrete tentare di girare la chiave una trentina di volte.

Tra le particolarità c’è il fatto che è impermeabile e a prova di polvere. Perfetta quindi per situazioni ambientalmente complicate

Anker Roav Pro costerebbe 90 euro ma oggi è in sconto del 30% e la pagate solo 54,99 euro spedizione compresa.