iPhone SE 5G alla conquista di nuovi mercati

Apple, con il nuovo iPhone SE 5G, il terzo di questa tipologia di apparecchio, fa un passo deciso verso un mercato elusivo che però è molto importante. Da cinque anni l’azienda si è spostata sempre più verso una fascia di mercato altopagante con marginalità alte ma soprattutto con valori assoluti molto alti. Una fascia di mercato in cui i margini su apparecchi che costano da 1000 a 1.600 euro danno più valore assoluto che non margini magari più alti di un paio di punti percentuali in fasce di prezzo da 200 euro. In pratica, si può vendere meno e guadagnare di più, superando o comunque restando sopra concorrenti che vendono molto di più ma che guadagnano molto poco.

Questa mossa di Apple, questo posizionamento che è stato figlio di una strategia di Tim Cook mirante a portare Apple verso trimestrali maiuscole anche con una competizione agguerrita, adesso sta cambiando. Apple è in pieno controllo della sua tecnologia, ha un design vincente con una grande spinta di marketing, e capitalizza su una differenza che adesso è evidente a tutti: i Mac e gli iPhone e gli iPad sono realmente differenti rispetto alla concorrenza. Non solo per via del sistema operativo o delle app a disposizione o della qualità dell’hardware e delle sue finiture, ma anche e soprattutto per via del processore, del cuore, cioè dell’Apple Silicon.

Apple sta ballando sempre più da sola, sta realizzando anche i modem 5G e adesso è arrivato il momento di produrre un telefono competitivo in una fascia di prezzo dove sinora Apple aveva combattuto una battaglia di retroguardia. La fascia dei 600 euro.

L’importanza di chiamarsi SE

Tim Cook ha presentato il nuovo iPhone SE 5G come un apparecchio adatto a chi viene dal mondo Android e vuole sperimentare nella filiera Apple senza però esagerare nella spesa iniziale, oppure verso giovani e persone che non hanno disponibilità molto ampie. A questi offre una esperienza la cui unica variabile riduttiva rispetto alle altre esperienze con iPhone è data dalla presenza del sensore frontale per l’impronta digitale, che fa anche da tasto Home, e che riduce la superficie utilizzabile come spazio per lo schermo. In pratica, il telefono ha uno schermo più piccolo rispetto al design che adesso va per la maggiore, cioè borderless. In compenso, non ha il notch (se la cosa può consolare).

Questo apparecchio però ha tutto il resto: 5G, processore A15, potenza da vendere, capacità, memoria. È un telefono che si connette alla grande, che scatta foto e gira video con una sola fotovideocamera però “pompata” dalla fotografia computazionale. Ed è l’apparecchio ideale da chi magari ha un vecchissimo iPhone, un iPhone 6S per esempio, è vuole fare un salto in avanti come performance e prestazioni varie ma al tempo stesso vuol restare entro una fascia di prezzo ragionevole, con la certezza in più che l’apparecchio durerà molto, molto tempo.

Nuovi mercati?

Nonostante i venti di guerra che cambiano completamente le previsioni possibili sul futuro, e che sicuramente vengono analizzate con freddezza e lucidità nei consigli di amministrazione (cosa succederà alle vendite nel medio periodo? Quali scenari e quali conseguenze?) c’è una vecchia discussione che viene portata avanti da tempo: Apple dovrebbe andare alla conquista di un grande mercato nel quale è praticamente assente: l’Africa.

Per entrare in quel mercato, popolato da apparecchi “dumb” dal prezzo bassissimo e dalle fasce più basse degli apparecchi Android, Apple dovrebbe proporre un telefono con un prezzo di entrata molto basso. Non è ancora il caso con questo iPhone SE 5G ma è straordinario il passo che è stato fatto in quella direzione. Il telefono è competitivo non tanto per la fascia di prezzo quanto per le prestazioni: diventa un flagship equivalente a un prezzo adesso abbordabile rispetto a più di mille euro per l’iPhone 13 e 13 Pro. Farà fare numeri in Africa? L’incertezza della guerra aggiunge un fattore destabilizzante ma sicuramente da parte di Apple c’era una apertura anche in questa direzione.

In conclusione

La cosa che stupisce di più di questo iPhone SE 5G è innanzitutto il processore e secondo di poi la connettività 5G. È un piccolo telefono a prova di futuro. L’utilitaria costosa che durerà più di cinque anni nelle tasche degli utenti. Sia per le reti da usare sia per l’aggiornabilità del sistema operativo sia per la compatibilità con le app del futuro. È una mossa notevole limitata solo dal fattore di forma con lo schermo piccolo, per non cannibalizzare troppo gli iPhone mini. Venderà tantissimo e sarà anche un cavallo di Troia per portare nuovi utenti Android verso Apple in un mercato che è invece completamente paralizzato e diviso in due.