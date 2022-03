Apple stuzzica l’appetito per il nuovo Mac Pro Apple Silicon

Mac Studio è un form factor completamente nuovo reso possibile dall’elevata efficienza energetica e anche dalla enorme potenza di calcolo CPU, GPU e neurale di Apple Silicon: sia con M1 Max che con M1 Ultra offre prestazioni che superano anche i Mac Pro Intel nelle configurazioni più potenti e costose: ciò nonostante i dirigenti Apple sul palco della presentazione Peek Performance dell’8 marzo hanno subito precisato che Mac Studio non è un sostituto di Mac Pro Intel e che novità al riguardo, quindi un nuovo Mac Pro Apple Silicon è in arrivo.

La precisazione arriva da John Ternus, vice presidente Hardware Engineering di Cupertino: durante l’ultimo keynote il dirigente ha dichiarato che la transizione dei Mac ai processori Apple Silicon è quasi completa perché ormai manca una sola macchina: Mac Pro.

Non solo, perché Ternus ha anche dichiarato che questa novità «È per un altro giorno». Purtroppo né Ternus né altri dirigenti Apple hanno fornito ulteriori indicazioni, quindi non è dato sapere quando arriverà il primo Mac Pro Apple Silicon.

Ma un indizio preciso arriva dalle precedenti dichiarazioni di Apple: durante la presentazione dei primissimi Mac Apple Silicon di fine 2020, Tim Cook ha specificato che la transizione ad Apple Silicon sarà completata entro due anni, quindi entro la fine del 2022.

Anche le anticipazioni di Mar Gurman puntano nella stessa direzione. Per quest’anno è previsto l’arrivo di diversi nuovi Mac Apple Silicon, alcuni anche indicati per maggio e giugno. È molto probabile che Apple svelerà il primo Mac Pro Apple Silicon durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2022 che si svolgerà a giugno. Tutte le novità presentate durante l’evento Peek Performace sono riassunte in questo articolo di macitynet. Per ulteriori dettagli su Mac Studio è possibile consultare questo approfondimento. invece per saperne di più sul potente processore Apple M1 Ultra è possibile partire da qui.