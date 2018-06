iPhone X perde il trono, ora è un altro il terminale più venduto al mondo

iPhone X è stato un grande successo, anche se alcuni analisti e testate finanziarie si accaniscono a dire il contrario. Ma dopo essere stato lo smartphone più venduto al mondo per ben 5 mesi, ora cede il trono ai rivali di sempre

L’ammiraglia tascabile di Apple, iPhone X, è ormai giunta al suo picco di popolarità, dopo essere stato rilasciato sul mercato ormai oltre 6 mesi fa. Praticamente dal primo giorno di disponibilità nel 2017 fino al mese di maggio di quest’anno è stato lo smartphone più venduto al mondo, questo nonostante alcuni possessori di vecchi iPhone abbiano preferito tenersi i vecchi modelli, un risultato di tutto rispetto soprattutto considerando i numerosi report negativi di analisti e anche di importanti testate finanziarie.

In aprile però la situazione è cambiata: iPhone X è andato vicino ad essere ancora lo smartphone più venduto al mondo, ma secondo una ricerca di mercato non ce l’ha fatta.

E’ il rivale di sempre, Samsung, ad aver aggiuntato la prima piazza in questa particolare classifica, almeno secondo i dati diffusi da Counterpoint. Lo smartphone più venduto al mondo per il mese di aprile scorso è Galaxy S9+, modello top di gamma che ha debuttato sul mercato durante la primavera. A giudicare dal rapporto, iPhone X era ancora il modello più venduto nella lineup Apple nel mese di aprile, raggiungendo il 2,3 per cento del mercato globale degli smartphone. Non male per un dispositivo che secondo alcuni rapporti era un flop.

A seguire iPhone 8 Plus e iPhone 8, rispettivamente, con percentuali stimate del 2,3 e del 2,2%. Tutti e tre gli smartphone di punta Apple si situano comunque appena dietro Galaxy S9+ e Galaxy S9, entrambi al 2,6 per cento del mercato globale.

Anche se non in testa al gruppo, Apple occupa comunque cinque delle prime 10 posizioni degli smartphone più venduti in tutto il mondo, grazie ad iPhone 7, anche se da questo studio esce vincitore il concetto di phablet, che sembra addirittura ormai superato verso diagonali ancor maggiori rispetto ai 5,5 pollici.

La tendenza è quella a schermi sempre più grandi, e il rapporto Counterpoint ne è prova. Infatti, iPhone 8 Plus da 5,5 pollici vende più di iPhone 8 da 4,7 pollici, così come particolarmente apprezzati sono Galaxy S9+ e iPhone X, che rispettivamente offrono diagonali di 6,2 e 5,8 pollici.

Evidentemente, la possibilità di realizzare cornici sempre più ottimizzate hanno portato i produttori a ingrandire lo schermo, mantenendo le dimensioni complessive del terminale contenute. Ad oggi, poi, la tendenza sembra essere quella del notch frontale, che permette allo schermo di spingersi al massimo sui bordi superiori. Solo Samsung sembra essere rimasta immune al fascino della tacca, ma a giudicare dalla posizione in classifica non ha tutti i torti.