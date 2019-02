iPhone X pieghevole, nel concept la possibile risposta a Galaxy Fold

Con la presentazione di Galaxy Fold Samsung è in vantaggio su Apple perché dispone di una nuova tecnologia, un nuovo form factor e un terminale ultra top di gamma, tutte ragioni che hanno spinto appassionati Apple e semplici curiosi a immaginare un iPhone X pieghevole.

Il risultato di questo desiderio e curiosità e iPhone X Fold, un concept che nasce in risposta al primo terminale pieghevole di Samsung, tentando di immaginare come potrebbe invece essere la risposta di Cupertino in questo tipo di dispositivi di nuova generazione.

Naturalmente creando un modello digitale non occorre rispettare limiti imposti dai materiali, dalle tecnologie esistenti, dai costi e così via.

L’autore del concept iPhone X Fold, l’olandese Roy Gilsing ha collaborato con diversi marchi noti tra cui Colgate Palmolive e Fresh ’n Rebel: il suo concept è stato pubblicato da Foldable News da sui riportiamo alcune immagini. Per immaginare iPhone X pieghevole ha impiegato diversi elementi distintivi del design di Cupertino e degli iPhone così come li abbiamo conosciuti fino a oggi.

Così quando il terminale è chiuso abbiamo un dispositivo lungo e stretto, con angoli e bordi arrotondati, display con rapporto 1:3 e in alto al centro il caratteristico notch. Invece quando il terminale viene aperto troviamo uno schermo con rapporto 2:3 e cornici molto sottili.

Oltre alla pulizia complessiva del design, d’obbligo quando si parla di un dispositivo Apple anche se immaginario come in questo caso, il concept iPhone X pieghevole intriga anche per la possibilità illustrata in una immagine, con il terminale parzialmente piegato per essere utilizzato come un mini portatile.

Secondo gli analisti di Goldman Sachs con Galaxy Fold e gli schermi OLED pieghevoli Samsung detiene un vantaggio di circa 2 anni su tutti gli altri costruttori. Speriamo che la previsione sia pessimistica e che Cupertino possa lanciare un iPhone X pieghevole senza dover aspettare così a lungo.