Iridient Developer 3.3.10, aggiornata l’utility Mac di conversione RAW

Iridient Developer è un software per Mac sviluppata da un’azienda denominata Iridient Digital, un tool che offre conversioni di alta qualità di file RAW e altri formati, con supporto per una lunga serie di fotocamera (qui l’elenco completo), strumenti per la correzione lente che risolvono problemi quali distorsione, aberrazione cromatica, vignettatura e prospettiva (con correzioni specifiche in base al modello di obiettivo), gestione colore, selezione di curve tonali, riduzione rumore, algoritmi di demosaicizzazione e opzioni di sharpening (recuperare, per quanto possibile, le caratteristiche di “acutezza” e “definizione” di foto RAW).

Altre funzionalità di interesse sono il supporto per il drag&drop, la conversione in batch (convertire più file contemporaneamente in un altro formato), un sistema di correzione dell’aberrazione cromatica, visualizzazione avanzate di istogrammi, elaborazioni dei dati monocromatici grezzi, ottimizzazioni che tengono conto dell’hardware, supporto per metadati IPTC, XMP, EXIF v2.3, funzionalità di ridimensionamento di qualità e altro ancora.

La versione 3.3.10 di Iridient Developer costa 99,99$ e richiede OS X 10.7 o seguenti. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare la versione dimostrativa; questa funziona in modo completo ma aggiunge una filigrana alle immagini. L’ultima versione integra il supporto alle immagini CR3 delle Canon EOS-1D X Mark III e alle HIF della Canon EOS-1D X Mark III (solo con macOS 10.15 Catalina), alle immagini NEF della Nikon D780, alle RAF delle Fujifilm X-T200 e X100V e alle DNG della Leica M10 Monochrom. Lo sviluppatore mette a disposizione anche una versione più economica (36$) ma specifica per determinate famiglie di fotocamere (Canon, Nikon, Fuifilm, Sony, ecc) e per la conversione dei loro formati in file Raw DNG universali.

Il negativo digitale (DNG, Digital Negative), lo ricordiamo, è una specifica aperta per i file Raw che memorizza i dati dei pixel “non elaborati” acquisiti dal sensore della fotocamera prima della conversione nei formati JPEG o TIFF, insieme ai metadati EXIF standard, alla data, all’ora, alla fotocamera utilizzata e alle impostazioni della fotocamera. Questo formato può essere liberamente supportato dai fornitori di altri componenti hardware e software.