L’app di Apple TV su alcune Smart TV LG supporterà il Dolby Atmos entro fine anno

Il supporto Dolby Atmos per l’app Apple TV recentemente rilasciata, così come AirPlay 2, arriverà entro la fine dell’anno su alcune smart TV LG. Lo ha confermato in via ufficiale un portavoce LG.

A riportare la notizia è la redazione di a FlatpanelsHD. All’inizio di questa settimana, LG ha annunciato che l’app Apple TV e il relativo servizio di streaming AppleApple TV‌+ fosse finalmente disponibile su smart TV LG serie 2019, in particolare su alcuni modelli selezionati negli Stati Uniti e in oltre 80 altri paesi. L’annuncio seguiva di fatto il debutto al CES dei nuovi modelli di TV Smart LG 2020, già fornite con l’app Apple TV‌ preinstallata.

Ricordiamo che il supporto a Dolby Atmos consentirà di ascoltare un suono più tridimensionale nei film e nei programmi TV. Questo perché invece di essere vincolati ai canali, i suoni possono essere posizionati e spostati con precisione nello spazio in 3D.

Dolby Atmos, ricordiamo, è supportato anche su Apple TV 4K con tvOS 12 o versioni successive.

Ricordiamo che nell'ultima beta di tvOS 13.4 sono state trovate tracce di una nuova Apple TV.