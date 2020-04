Le soluzioni di IRIS per lavorare da casa senza ridurre la produttività

IRIS, società del gruppo Canon, persegue il doppio obiettivo di agevolare il passaggio a un ambiente con meno carta e migliorare la produttività in un mondo sempre più digitale e de materializzato, anche per lavorare da casa e ovunque.

Lavorare da casa, indipendentemente dalla professione esercitata, richiede l’utilizzo di oggetti e device che lo rendano possibile: in questo contesto, IRIS offre soluzioni ideali per venire incontro alle esigenze delle diverse categorie di lavoratori, grazie ai suoi software e scanner portatili, con l’obiettivo di garantire un telelavoro di qualità e nelle migliori condizioni possibili.

Per i commerciali e la comunicazione: IRIScan Book è uno “scanner a scorrimento” che scivola su qualsiasi tipo di documento, anche se rilegato. Basta far passare lo scanner sul documento per ottenere al volo la sua immagine digitale in alta risoluzione ed editabile grazie al software Readiris.

IRIScan Mouse è sia scanner che mouse: il prodotto due in uno che consente di avere sempre uno scanner a portata di mano e già pronto per l’utilizzo. Basta schiacciare il tasto sul lato del mouse per attivarne la funzione scanner. La superficie su cui si passa è a questo punto catturata e appare sullo schermo del computer. La scansione è immediatamente disponibile ed esportabile nei formati JPEG o PNG, in PDF modificabile oppure in TXT o DOC e DOCX.

Per i professionisti della logistica: IRIScan Anywhere Wifi sono scanner portatili e leggeri da trasportare. Basta inserire il foglio (bolla d’accompagnamento) nell’apparecchio e la digitalizzazione avviene in pochi secondi. Il documento sarà a questo punto pronto per essere condiviso con il cliente e il proprietario della merce, per un’ottimizzazione dello scarico e della fatturazione, grazie a IRISmart File, software di classificazione semi automatica dei documenti.

Per l’insegnamento e la didattica: IRIscan Desk e IRIScan Desk Pro sono delle lampade scanner ideali per la dematerializzazione di libri e di qualsiasi documento fino al formato A3. Inoltre l’utilizzo simultaneo della sua telecamera con quella del PC con cui è collegata consente di registrare e organizzare video tutorial o lezioni scolastiche e universitarie. Ideale per l’e-learning e la formazione a distanza.

IRISPen è una soluzione utile per gli studenti e tutti quelli che hanno necessità di sintetizzare un testo e /o trasformarlo in mp3. IRISPen è, infatti, un evidenziatore digitale in grado di digitalizzare parti di un documento semplicemente passandolo sul contenuto prescelto.

Per il settore legale: IRIScan Pro 5 è lo scanner da scrivania ad alte prestazioni. Dotato della funzione fronte-retro, è in grado di gestire fino a 23 pagine al minuto. È disponibile in due versioni: una che integra il software di classificazione semi automatica dei documenti IRISmart File, l’altra dotata della soluzione IRISmart Invoice, ideale per gestire e archiviare facilmente le fatture e le spese.

