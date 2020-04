iPad ricondizionati, scontati e in pronta consegna su Amazon

Se state cercando un iPad per accompagnare la vostra vita nei giorni della reclusione in casa per il Coronavirus sapete quanto sia difficile trovare uno. Anche se qualche giorni fa sono apparsi i primi iPad Pro 2020, tutto il resto dei “low cost” resta assolutamente sguarnito. Ma se si dà un’occhiata ai ricondizionati Amazon potreste trovare la soluzione che vi interessa.

Qui nella cosiddetta sezione “renewed” ci sono diversi modelli alcuni hanno prezzi di ingresso davvero modesti. In larga parte si tratta di dispositivi non più in vendita, ma in ogni caso ancora efficienti quando si tratta di navigare, consultare la posta o comunicare con le persone che si trovano distanti da noi.

Un aspetto interessante è che si tratta, anche qui quasi sempre, in pronta spedizione. Li riceverete molto presto senza essere costretti ad attendere i lunghi tempi di qualcuno dei nuovi.

Ricordiamo che i prodotti Renewed, come spiega Amazon appaiono e funzionano “come nuovi”, sono stati ispezionati e testati da fornitori qualificati da Amazon e anche se la scatola e i relativi accessori possono essere generici e compatibili, sono coperti dalla garanzia Amazon Renewed di 1 anno. Tutte le riparazioni che si fossero rese necessarie sono avvenute con componenti Apple, hanno segni di usura minimi o assenti, non presentano imperfezioni estetiche visibili da 30 centimetri di distanza. Ogni prodotto Renewed è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dalla ricezione se non funziona come previsto.

