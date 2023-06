Gli speaker JBL Boombox 3 e JBL Charge 5 disponibili in versione Wi-Fi

JBL presenta la nuova versione dei suoi speaker JBL Charge 5 e JBL Boombox 3, che adesso guadagnano la funzionalità di connessione Wi-Fi; questo vuol dire che sarà possibile ascoltare la propria musica preferita senza alcuna interruzione. I nuovi speaker, infatti, permetteranno di continuare ad usare il proprio smartphone per mandare messaggi vocali o guardare video sui social senza interrompere il flusso musicale, a differenza di qualsiasi altro altoparlante Bluetooth.

La connessione Wi-Fi, inoltre, permette di fare affidamento su una qualità audio più elevata, offrendo anche un raggio d’azione molto più ampio rispetto ai canonici 10 metri del Bluetooth, per arrivare a circa 45 metri.

Inoltre, il Wi-Fi integrato con AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast e Spotify Connect consente di riprodurre audio, radio e podcast in streaming in modo più semplice ed efficace.

Quanto all’autonomia, JBL Charge 5 Wi-Fi offre 20 ore, mentre per JBL Boombox 3 arriva addirittura a 24 ore. Inoltre, grazie al powerbank integrato, JBL Charge 5 Wi-Fi e JBL Boombox 3 risultano essere delle batterie portatili per dispositivi esterni, come gli smartphone.

Entrambi gli speaker supportano la tecnologia Multi-Room per ascoltare lo stesso brano in tutta la casa attraverso più speaker connessi tra loro. Ancora, l’app JBL One consente di configurare gli speaker e di personalizzare le impostazioni di ascolto, oltre che sfogliare i servizi musicali integrati per trovare la propria canzone preferita.

Come sono fatti

Incorporando al 90% la plastica riciclata post-consumo e tessuto 100% riciclato per la griglia del diffusore, sia JBL Charge 5 Wi-Fi che JBL Boombox 3 Wi-Fi risultano essere speaker maggiormente sostenibili: anche gli imballaggi sono realizzati con carta certificata FSC stampata con inchiostro di soia.

godono anche della certificazione IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere, così che il produttore garantisce la riproduzione della propria musica in ogni ambiente, da una festa a bordo piscina a un aperitivo in riva al mare. Tra le altre caratteristiche, JBL Boombox 3 Wi-Fi supporta Dolby Atmos 3D.

Prezzi e disponibilità

Gli speaker JBL Charge 5 Wi-Fi e JBL Boombox 3 Wi-Fi sono disponibili su jblstore.it e nei rivenditori autorizzati rispettivamente a un prezzo di €249,99 e €599,99. Si trovano anche su Amazon a prezzi leggermente inferiori: clicca qui per Boombox 3 Wi-Fi, mentre a questo indirizzo si acquista JBL Charge 5 Wi-Fi.

Per tutte le notizie relative ai prodotti JBL il link da seguire è questo.