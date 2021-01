JBuds Frames sono gli altoparlanti per occhiali al CES 2021

JLab Audio ha appena dimostrato che è possibile avere la tecnologia audio su qualsiasi tipo di occhiali senza doverne acquistare di nuovi: con i JBuds Frames mostrati per la prima volta in queste ore al Consumer Electronics Show di Las Vegas (CES 2021), l’azienda propone un sistema di altoparlanti senza fili compatibile con qualsiasi montatura, in risposta a soluzioni integrate come i Bose Frames e gli Huawei X Gentle Monster Eyewear.

L’estetica complessiva chiaramente ne soffre, ma il vantaggio in termini economici è notevole visto che soluzioni come quelle citate poco fa, con prezzi che oscillano tra i 250 e i 400 euro, vengono equiparate in termini di funzioni offerte da un accessorio removibile in qualsiasi momento che, quando sarà commercializzato, dovrebbe costare intorno ai 50 dollari, circa 41 euro col cambio attuale.

Il fatto di poterlo agganciare e sganciare all’occorrenza rende questo sistema versatile e riutilizzabile con qualsiasi montatura per occhiali – da sole oppure da vista, grazie all’impiego di alcune guaine in silicone disponibili in più dimensioni – soprattutto per chi ne possiede più di un paio. Anche perché di soluzioni integrate al momento ne esistono ancora poche, quindi la scelta per ora è parecchio limitata. Va inoltre detto che, seppur esteticamente poco appetibili, i JBuds Frames si possono facilmente nascondere sotto i capelli, un cappuccio o un cappello.

Dal punto di vista tecnico, incorporano driver da 16 millimetri e funzionano in maniera indipendente. Si collegano senza fili a qualsiasi dispositivo dotato di tecnologia Bluetooth e sono in grado di far ascoltare la musica senza coprire le orecchie, che possono così restare vigili per ascoltare i rumori circostanti, e al contempo con un volume tale da garantire la riservatezza di ciò che viene riprodotto dalle casse nei confronti di chi si trova nelle vicinanze.

I Jbuds JFrames sono certificati IPX4, il che vuol dire che si possono usare anche sotto la pioggia, l’autonomia è di oltre 8 ore con una sola carica – 100 ore in standby, e si ricaricano in 2 ore – e c’è anche il microfono per utilizzare questo sistema per la gestione delle telefonate a mani libere, e i pulsanti integrati offrono il controllo di tutto questo – compresa la regolazione del volume – senza dover tirar fuori lo smartphone.

Se siete interessati potete inserire la vostra mail nel modulo di contatto sul sito ufficiale in modo da poter essere avvisati al lancio sul mercato, previsto per questa primavera. Tutte le notizie e le novità riguardanti il CES 2021 sono disponibili da questa pagina.