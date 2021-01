Al CES 2021 gli accessori per mobile gaming Otterbox e collega ad iPhone il controller Xbox

OtterBox, noto per le sue custodie protettive, ha deciso di estendere la propria attività al mercato dei giochi mobili, presentando durante il CES 2021 in corso la sua clip per collegare uno smartphone a un controller wireless per Xbox. La società ha anche svelato un nuovo case Otterbox Easy Grip, che offre una protezione extra a un controller Xbox. Questi, insieme, ad altri accessori da gioco. Ecco di che si tratta.

La maggior parte di queste nuove offerte riguarda i controller Xbox, ma OtterBox sta esplorando la possibilità di portare i suoi prodotti di gioco su altre piattaforme. Il primo accessorio, Mobile gaming Clip, consentirà ai giocatori iOS di utilizzare un controller Xbox con un iPhone, in particolare per sfruttarlo con i giochi Apple Arcade.

Offre possibilità di regolare l’angolo di visione e il design funziona con un’ampia varietà di smartphone, compresi gli iPhone Max Apple. L’accessorio può anche essere rimosso e utilizzato come supporto da tavolo, ed è compatibile con i controller wireless per Xbox e il controller wireless Elite serie 2. La clip avrà un listino di 30 dollari, e sarà disponibile per il preordine a partire dal 25 gennaio.

Per quanto riguarda, invece, l’Easy Grip Controller Shell, è un guscio protettivo per il wireless Xbox, che ovviamente non blocca l’accesso ad alcun pulsante. Oltre ad incrementare il grip, consente agli utenti di personalizzare l’aspetto del controller con tre opzioni di colore: nero, grigio e viola, offrendo anche impugnature intercambiabili per personalizzare la sensazione e l’esperienza di gioco. Ha un costo di 40 dollari.

Con il CES 2021 appena iniziato, OtterBox non si è tirato certamente indietro. Ha anche annunciato una custodia progettata per contenere il controller wireless Xbox e trasportarlo in tutta sicurezza, insieme con la nuova clip OtterBox e il guscio protettivo. La parte superiore include un supporto ribaltabile per lo smartphone. E c’è anche un passacavi nella parte posteriore. Il costo dell’accessorio è di 45 dollari.

Ancora, Otterbox ha presentato la Easy Grip Gaming Case, una linea di custodie protettive per tutti gli iPhone più recenti, progettate per mantenere fresco il telefono durante il gioco. Ciascuna ha un costo di 55 dollari.

Ultima, ma non ultima, la Gaming Glass Privacy Guard, una pellicola per lo schermo che impedisce ad altre persone di vedere cosa sta accadendo sul proprio schermo. A differenza di simili protezioni per la privacy, è progettato per essere utilizzato in modalità orizzontale. Il prezzo è di 55 dollari.

