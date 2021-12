Jony Ive e il Principe Carlo parlano di Terra Carta

Il sigillo Terra Carta è solo uno dei traguardi raggiunti da una sfida che in realtà è in gioco da quarant’anni: a parlare di come è nato questo riconoscimento presentato all’inizio di novembre sono proprio l’ex responsabile del design di Apple Jony Ive e il Principe Carlo, rispettivamente colui che ha disegnato il logo e chi invece lo ha commissionato.

L’iniziativa ambientale Terra Carta del Principe Carlo è stata infatti realizzata in collaborazione con lo studio LoveFrom dell’ex capo del design di Apple, che è stato lodato per aver «brillantemente» incapsulato il tema della natura nell’immagine che vi riproponiamo ancora una volta all’interno di questo articolo sia in versione cartacea che digitale.

Da una discussione tenutasi presso la Kelvingrove Art Gallery and Museum di Glasgow durante la COP26 sono emersi alcuni dettagli che mettono maggiormente in luce questo progetto, che mira a creare un futuro sostenibile attraverso la partecipazione delle aziende private.

«Ciò che ha veramente guidato questo progetto è il fatto che finalmente, dopo circa quarant’anni di tentativi di sensibilizzazione riguardo tutti questi problemi, stiamo cercando di riunire tutta una serie di persone, in particolare quelle del settore delle imprese, per portarle a comprendere sempre di più la necessità della sostenibilità» ha spiegato il Principe Carlo. «E una delle cose che non avevamo mai potuto fare davvero è stata quella di convincere il settore dei servizi finanziari a prenderla sul serio».

«Quando Sua Altezza Reale stava spiegandomi cosa fosse Terra Carta, sono rimasto enormemente colpito dal fatto che, nonostante la natura profonda della sfida che stava cercando di affrontare, non c’era paura o terrore ma un ottimismo piuttosto bello» ha aggiunto Ive, raccontando le sue emozioni nel momento in cui è venuto a conoscenza degli obiettivi di questa iniziativa. Il tema della connessione con la Natura «doveva essere il centro dell’intera operazione» ha concluso il Principe Carlo «E il design di Ive ha brillantemente contribuito a incapsularlo».

Come abbiamo già spiegato in occasione della presentazione, nel marchio Terra Carta c’è una intricata composizione con flora e fauna che si intreccia all’interno di sette cerchi sovrapposti, con una corona in alto incorniciata dalla frase che recita “per l’armonia della natura, delle persone e del pianeta”. Al momento questo riconoscimento è stato assegnato a 45 aziende tra cui Amazon, TSMC (che produce i chip dei dispositivi Apple) e IBM.

E quando ad Ive è stato chiesto di dare un consiglio alla prossima generazione, ha aggiunto «Molto spesso trascuriamo come inizi effettivamente un processo, come comprendiamo un problema e come lo inquadriamo. E se queste cose non le facciamo, perdiamo enormi opportunità prima di cominciare davvero. Penso che essere curiosi sia una buona pratica critica, purché la si accompagni a vera disciplina e reali intenzioni».

Jony Ive continua a collaborare con Apple e a settembre è stata annunciata la collaborazione tra il suo studio LoveFrom e Ferrari: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.