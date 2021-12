TikTok permetterà di ordinare cibo dai video

TikTok si è imposto negli ultimi mesi principalmente come una piattaforma di social media in cui le persone caricano video brevi: tuttavia, proprio grazie a TikTok si è assistito ad un aumento delle condivisioni alimentari, post in cui le persone condividono idee e ricette creative sul cibo. Adesso, oltre che apprezzarle in video, sarà possibile anche degustarle, acquistando i piatti direttamente dai video.

Secondo il rapporto di Bloomberg, TikTok collaborerà con Virtual Dining Concepts e Grubhub per lanciare un servizio di sola consegna a marchio TikTok Kitchen negli Stati Uniti il ​​prossimo anno. Ciò non significa che TikTok consegnerà cibo dai ristoranti, ma piuttosto produrrà il cibo trovato nei video virali e darà agli utenti la possibilità di riceverlo per replicare la ricetta.

Secondo TikTok, il programma è quello di lanciare circa 300 sedi a marzo, per poi arrivare ad aprire più di 1.000 ristoranti entro la fine del 2022. TikTok conferma che daranno dei crediti ai creatori dei piatti:

I proventi delle vendite di TikTok Kitchen saranno utilizzate sia per sostenere i creatori che hanno ispirato la voce del menu sia per incoraggiare e assistere altri creatori ad esprimersi sulla piattaforma in linea con la missione di TikTok di ispirare la creatività e portare gioia ai suoi utenti

TikTok ha comunque sottolineato che questa novità non trasforma la piattaforma in un ristorante, né che servirà a trasformare la società in un’attività di ristorazione.

Certo è che, con in mente l’idea di aprire 1.000 ristoranti entro la fine del 2022, la novità avrà un grande impatto all’interno della piattaforma. L’idea è certamente interessante, e permetterà ai più di testare direttamente a casa le ricette divenute virali.