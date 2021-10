LoveFrom, la seconda vita di Jonathan Ive e Marc Newson è su Internet

Jonny Ive, Marc Newson e colleghi hanno attivato il sito della loro agenzia di design: LoveFrom. Sono passati due anni da quando è iniziata questa nuova avventura fuori dalle dipendenze di Apple ed è solo oggi che il sito (o meglio una striminzita la home page) è stato attivato.

Vista la caratura dei fondatori, è vero che non vi era urgenza di avere una vetrina ma incredibilmente finora il sito non era stato attivato. Il sito è a dir poco e non è presente neanche l’indirizzo, un indirizzo di posta elettronica e neanche dettagli su altri lavoratori: atta bastare il passaparola e relazioni con clienti importanti (Apple, Airbnb, e Ferrari i nomi che hanno già scelto di lavorare con LoveFrom). Nel testo della homepage si spiega che nella squadra dell’azienda ci sono: designer, scrittori, architetti, musicisti, registi e altri artisti.

Ive ha lasciato Apple nel giugno 2019 per fondare LoveFrom e, a quanto pare, ha anche Apple fra i suoi principali clienti. All’epoca era stato riferito che oltre a seguire gli incarichi personali, nella sua nuova società Ive avrebbe continuato a lavorare a stretto contatto con Apple su diversi progetti.

Ive ha avuto un ruolo importante in vari prodotti Apple, dal primo iMac del 1998, alll’iPhone, per tutta una serie di prodotti dell’azienda, senza dimenticare l’Apple Park, il probabilmente il suo progetto più ambizioso.

Se volete saperne di più di Jonathan Ive, Macitynet ha decine di articoli che riassumono il suo lavoro, parlano delle sue interviste e permettono così di farsi un quadro di chi è stato e di chi sarà anche in futuro Jonathan Ive.