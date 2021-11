Jony Ive ha creato un riconoscimento per la sostenibilità di impresa

Jony Ive, l’ex Chief Design Officer di Apple, ha creato un riconoscimento speciale, da conferire alle aziende che promuovono un’economia di mercato sostenibile.

Lo riferisce il sito Wallpaper, spiegando che il sigillo “Terra Carta” – una intricata composizione con flora e fauna – rappresenta i valori della Carta e sarà conferito ad imprese che operano nel settore privato che si distinguono per iniziative di sostenibilità.

Il sigillo in questione è stato ideato da LoveFrom (la società di design indipendente di Ive) in partnership con il progetto britannico Sustainable Markets Initiative del Principe Carlo.

Il sigillo Terra Carta è indicato come una sorta di concessione per le attività con tabelle di marcia che mirano a costruire un futuro sostenibile sfruttando il potere della Natura.

Il sigillo (pensato in una variante per la stampa e in una variante digitale) dovrebbe incarnare valori che includono la riunificazione “delle persone e del pianeta, conferendo diritti fondamentali e valori alla Natura”. Osservando il disegno del sigillo, si vedono: foglie di quercia, ghiande, felci, fiori di magnolia e floghi accanto a vari uccelli, farfalle e api.

La dicitura sul sigillo usa uno speciale font serif creato da LoveFrom non disponibile in commercio e che a quanto pare è stato realizzato ad hoc esclusivamente per progetti di LoveFrom.

Ive ha riferito che il carattere che si vede nel sigillo (“realizzato da amici di LoveFrom”), rappresenta l’identità dell’azienda di design: “Non volevamo un logo, volevamo qualcosa di molto più modesto, più simile al dialogo”, ha riferito ancora Ive spiegando che il font si ispira al carattere Baskerville disegnato del laccatore e incisore John Baskerville, basandosi su studi di punzonatrici e matrici originali.

Altra fonte di ispirazione nella creazione del sigillo, sono state le geometrie sacre e lavori di William Morris, Josef Frank, Nick Knight e Christopher Marley, “una visivamente lussureggiante celebrazione del potere della natura, lungi dell’essere una decorazione superficiale”, forme naturali indicate come qualcosa che rende vivo il design.

Tra le prime aziende che possono fregiarsi del sigillo Terra Carta ci sono: L’Oreal, Siemens Energy e AstraZeneca, per loro impegni intesi a velocizzare interventi per limitare il riscaldamento globale a 1,5° entro il 2050. Il riconoscimento con il sigillo Terra Carta sarà assegnato annualmente ad aziende diverse.

Ive ha avuto un ruolo importante in vari prodotti Apple, dal primo iMac del 1998, alll’iPhone, per tutta una serie di prodotti dell’azienda, senza dimenticare l’Apple Park, il probabilmente il suo progetto più ambizioso.

Se volete saperne di più di Jonathan Ive, Macitynet ha decine di articoli che riassumono il suo lavoro, parlano delle sue interviste e permettono così di farsi un quadro di chi è stato e di chi sarà anche in futuro Jonathan Ive.