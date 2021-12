NEJE Master 2 Plus, macchina per incisione laser scontata al 61%

C’è un regalo che potete fare agli appassionati del fai-da-te e del bricolage: la macchina a incisione laser NEJE Master 2 Plus, attualmente scontata del 61%.

Questo apparecchio permette sostanzialmente di personalizzare gli oggetti più disparati incidendovi tramite laser scritte, forme e disegni che vengono prima preparati al computer, potendo così creare il progetto e farlo poi eseguire alla macchina in tutta sicurezza. Si può usare con qualsiasi oggetto costruito in balsa, legno, plastica, compensato, pelle e alluminio, ma può anche incidere con efficacia su carta e tessuto (NON PUO’ invece lavorare metalli, vetri, pietre, ceramiche, PCB, acciaio, materiali riflettanti né materiali trasparenti).

Ha una superficie di incisione più ampia di molte altre macchine del genere (è di 25,5 x 44 centimetri) e può quindi essere usata per personalizzare libri e agende, portafogli, cover dei cellulari, piccole scatole e così via, purché siano costruiti in uno dei materiali citati poc’anzi. Si può utilizzare con decine di software professionali, inclusi LightBurn e Benbox, e volendo si può inviare in offline anche il progetto tramite smartphone Android o via iPhone, oltre che da un computer Windows.

Benché per utilizzarla in sicurezza è necessario indossare degli occhiali protettivi per macchine laser (è pur sempre una macchina che emette un laser blu da 7,5 Watt 450 nm), è dotata di un sistema di protezione con blocco del funzionamento in caso di caduta, quindi se qualcuno dovesse inciampare col cavo di alimentazione c’è la sicurezza di vedere interrompere l’incisione per evitare incidenti.

Questa macchina ha un margine di errore pari a 0,01 millimetri ed è molto silenziosa perché il sistema di controllo della ventola ne regola la velocità in base alla temperatura del laser, evitando così inutili accensioni quando non è necessario.

Se vi interessa comprarla, come dicevamo NEJE Master 2 Plus è al momento scontata del 61%: anziché 499,99 euro vi costa 199,58 euro e la spedizione, dall’Italia, è inclusa nel prezzo.